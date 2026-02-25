“Es una Ley Maduro": Rubén Moreira alerta que Reforma Electoral perpetuaría a Morena 34 años en el poder

La iniciativa de Reforma Electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum no es un plan de austeridad, sino el inicio de una dictadura que busca aniquilar a la oposición. Así de contundente fue la advertencia de Rubén Moreira Valdés, coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, durante su participación de esta mañana en el noticiero Hechos AM.

En una aguda radiografía sobre el costo democrático que tendría este proyecto para el país, el líder tricolor desmenuzó las verdaderas intenciones detrás de la eliminación de los órganos locales, el recorte al INE y las nuevas facultades de censura en redes sociales, calificando la propuesta oficialista como una “Ley Maduro”.

El llamado al PT y al Verde: “Frenar la dictadura”

Ante la evidente fractura dentro del bloque gobernante por la inminente eliminación de los diputados plurinominales, Moreira lanzó un mensaje directo a las dirigencias del Partido del Trabajo y el Partido Verde, quienes hasta el momento han frenado el consenso de la reforma.

“Yo creo que el PT y el Verde tienen una misión histórica que es frenar la construcción de la dictadura”, sentenció el priista, advirtiendo que si ceden ante la presión de Morena, terminarán desapareciendo por completo, siendo “tragados por el monstruo”. Al eliminar a la oposición, advierte Moreira, el país se quedaría sin voces para representar los diversos matices de México.

La falacia del ahorro: Tren Maya vs. Democracia

Uno de los principales argumentos del Ejecutivo para defender la reforma es el ahorro de recursos. Sin embargo, Moreira destrozó esta narrativa calificándola de “populismo puro” y contrastando las cifras electorales con los sobrecostos de las megaobras del sexenio anterior.

“Solamente en el Tren Maya, este año se van a tirar 32 mil millones de pesos. Todas las OPLEs (órganos locales) y el INE valen como 25 mil millones... El Tren Maya fue proyectado para 150 mil millones y van 570 mil millones de pesos. Entonces, cuando te dicen ‘vamos a ahorrarnos 2 mil o 3 mil millones’, es una falacia”, explicó.

Además, señaló que desaparecer a los órganos electorales locales representa un golpe fulminante al federalismo, lo que provocará elecciones de baja calidad y retrasos absurdos en la entrega de resultados, tal como está ocurriendo con la elección del Poder Judicial.

34 años en el poder y el fantasma de la censura

Al ser cuestionado sobre el tiempo que Morena podría enquistarse en el poder si esta reforma se aprueba, la respuesta del legislador fue tajante: “Facilito, 33, 34 años”.

Este escenario, explicó, se daría porque el gobierno tendría un árbitro electoral sometido y sin recursos, lo que permitiría el uso descarado de programas sociales en las campañas sin que nadie los sancione. Pero el punto más alarmante de la iniciativa, según el priista, es la facultad que se le otorgaría a un INE asfixiado para censurar y dar de baja contenidos en redes sociales bajo el pretexto de “regular” la información.

"¿Quién va a evaluar eso? El mismo gobierno, porque va a tener presionado al INE con los recursos. Hay que recordar que este gobierno ha eliminado medios, ha perseguido periodistas... y si los resultados van a ser como en Venezuela, es decir, en un PowerPoint, pues esto se acabó", concluyó Moreira, haciendo un llamado urgente a defender la democracia antes de que sea demasiado tarde.