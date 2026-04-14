El cheque de los 5 mil millones: La verdad tras el escándalo de Telra Realty y Rafael Zaga Tawil

La reciente detención en Estados Unidos de Rafael Zaga Tawil, señalado en su momento por el expresidente Andrés Manuel López Obrador como un símbolo de impunidad y corrupción, ha vuelto a poner bajo el reflector el presunto fraude en Infonavit. Acusado por el morenismo de delincuencia organizada y lavado de dinero derivado de un desfalco de 5 mil millones de pesos, este caso fue utilizado históricamente como estandarte político para justificar el desmantelamiento del antiguo Poder Judicial.

El origen del conflicto: El polémico contrato de Telra Realty

Para entender este entramado legal, es necesario remontarse al sexenio de Enrique Peña Nieto. En 2014, el Infonavit firmó un acuerdo con la empresa Telra Realty para desarrollar programas orientados a recuperar viviendas abandonadas. Sin embargo, la compañía no logró entregar el servicio contratado en el plazo de dos años estipulado.

La controversia estalló cuando, en lugar de ser penalizada por el incumplimiento, el Consejo de Administración del instituto autorizó el pago de una jugosa indemnización de 5 mil millones de pesos por la ruptura del contrato.

La persecución de la FGR y el asilo político

Esta millonaria cifra llevó a la administración de la ‘4T’ a calificar el acto como un saqueo injustificado. El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, inició investigaciones que derivaron en órdenes de aprehensión contra el empresario y su familia. Al no poder sustentar plenamente las denuncias iniciales, el exmandatario acusó públicamente a jueces y magistrados de carecer de ‘rectitud y honestidad’ para proteger intereses privados.

Tras el encarcelamiento de su hermano, Rafael Zaga Tawil decidió trasladarse a territorio estadounidense para solicitar asilo, argumentando ser víctima de una cacería y persecución por parte del gobierno. Por ello, su defensa sostiene hoy que su retención por motivos migratorios es totalmente indebida. Mientras tanto, en México, el entonces gobierno presumió haber doblegado a los proveedores, mostrando en televisión un cheque de 2 mil millones de pesos como supuesto triunfo contra la impunidad.

Contrastes en el manejo de los recursos públicos

No obstante, diversas voces críticas y análisis documentales señalan que el escándalo en torno a Rafael Zaga Tawil contrasta drásticamente con otras cifras de la administración saliente. Los 5 mil millones de pesos del caso Telra Realty resultan menores si se comparan con la apropiación gubernamental de 2.4 billones de pesos pertenecientes al fondo de vivienda de los trabajadores.

A la par, reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han documentado presuntos desvíos que manchan la bandera anticorrupción del movimiento, como el desfalco en Segalmex por 9 mil 500 millones de pesos, que de acuerdo a las críticas, fue encubierto. El escenario de la corrupción de la 4T también abarca irregularidades y opacidad en dependencias como la Conade, el extinto Insabi y en fideicomisos de salud y ciencia que superaban los 551 mil millones de pesos.

La captura de Rafael Zaga Tawil marca un nuevo capítulo judicial, pero al mismo tiempo abre un debate profundo sobre la transparencia en México, en una época marcada por sobrecostos millonarios y obras públicas bajo escrutinio, como la Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.