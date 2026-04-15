“Siento que lo reclutaron": Madre de Adrían Hernández, desaparecido en Cuautitlán, sigue buscándolo

Adrián Hernández, un joven de 15 años, desapareció el 16 de julio de 2025 en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Salió de su casa en moto y nunca regresó. Su madre, Estela Hernández, esperó en vano esa noche. “Me senté en una puerta que está ahí… y no llegó mi niño, nadie me marcó”, relata con dolor a las cámaras y micrófonos de Azteca Noticias.

“Día y noche lo buscaré": El calvario de Estela Hernández en Cuautitlán Izcalli

Al día siguiente, autoridades encontraron la motocicleta, pero de Adrián no hay rastro. Estela sospecha lo peor. “Siento que lo reclutaron”, confiesa, mientras recorre campos con un machete en mano, buscando sin descanso.

“Él sabe que yo lo voy a estar buscando, día y noche”, añade con determinación. Ni siquiera le entregaron la carpeta de investigación en el Ministerio Público de Cuautitlán. Los funcionarios dicen que se la darán, pero le pidieron “que le diera chance”, porque tienen mucho trabajo.

Crisis nacional: Entre 30 y 40 menores desaparecen diariamente en México

Juan Martín Pérez García, coordinador de la organización Tejiendo Redes Infancia, revela la magnitud de la crisis, ya que entre 30 a 40 menores de edad, principalmente adolescentes, desaparecen cada día en México.

“Se encuentra la mayoría, pero hay una parte de ellos que no se localiza”, explicó. En nuestro país, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reporta más de 133 mil 178 personas desaparecidas. Cada vez, más niños y adolescentes engrosan la lista, dejando a madres en una búsqueda desesperada, sin apoyo oficial, sin recursos y expuestas a riesgos mortales.

Reclutamiento forzado: El destino que acecha a los jóvenes de 15 a 27 años

Los adolescentes y jóvenes, especialmente hombres de 15 a 27 años, serán las principales víctimas. “Los análisis de contexto que hemos podido hacer son el reclutamiento forzado para engrosar las filas de los grupos criminales”, detalla Pérez García.

Dos años sin Abraham Zeidy: “El papá buscador” mantiene la protesta por la verdad

El caso de Adrián resuena con miles similares. Ayer 14 de abril de 2026, Abraham Zeidy Hernández del Razo cumplió dos años desaparecido. Su padre, Gustavo Hernández, conocido como “el papá buscador”, llevó una réplica del Récord Guinness el 23 de marzo de 2026 para protestar ante autoridades.

“Desafortunadamente estoy viviendo algo que muchas familias en el país estamos viviendo, muchos, estoy muerto en vida, porque es un dolor indescriptible”, aseveró.

