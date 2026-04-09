Se derrumban las obras de la 4T mientras crecen las dudas sobre corrupción e impunidad

Las obras faraónicas, esas que dicen ser el sello de la Cuarta Transformación (4T), no sirven para nada. Se están cayendo a pedazos, incendiándose, descarrilando o hundiéndose, como el Tren Maya.

Hay denuncias de corrupción en todas esas obras y serias sospechas de tráfico de influencias y conflictos de interés de los hijos de López, sus amigos y socios.

Ellos cuentan con un halo protector desde el rancho del expresidente, y ya se demostró cuando los exoneraron de la tragedia en el Interoceánico.

Impunidad en el Tren Interoceánico: intocables los hijos de AMLO

“La vía, fijaciones y balasto cumplen con la norma. En lo que se refiere al uso ilícito de atribuciones y servicio indebido del servicio público, lo descartamos”, fueron parte de las palabras de Ernestina Godoy, fiscal general de la República.

Palabras insultantes, pero lo de hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación va más allá. Una grosería a la gente que aspira a tener un gobierno decente y que rinda cuentas.

Esto luego de que la Suprema Corte estableció que, si un político se roba dinero, el delito no puede ser perseguido de manera indefinida. Es decir, si se encuentran evidencias de corrupción de un presidente, un gobernador, un alcalde o cualquier político, tiempo después de que dejaron el cargo, podrán argumentar que el delito ya caducó.

Fallas en la “Corte del Acordeón": impunidad de la SCJN

Los especialistas, con razón, dicen que es un flagrante error, pero ¿qué más podría esperarse de la “Corte del acordeón”?

Los ministros del acordeón tomaron esta decisión alegando que los “pobres políticos” son perseguidos por sus adversarios cuando dejan el poder, y que eso es inconmensurablemente injusto.

“Un equilibrio entre el derecho de las personas a que no sean juzgadas en cualquier momento y que no pueda ser materia usada para una persecución política, porque también se da en nuestro país”.

En pocas palabras, muchos sentirán que podrán disfrutar sin preocupación lo obtenido de manera cuestionable. Los grupos que alcanzan el poder, como algunos señalamientos sugieren en casos de figuras como Adán Augusto López, podrían sentirse más confiados para incurrir en nuevas irregularidades.

¿Quiénes pueden celebrar?

Seguramente hoy hay celebración en las casas de personajes que han sido acusados o señalados públicamente por presuntos desvíos:

Exgobernadores Cuitláhuac García (Veracruz), Rutilio Escandón (Chiapas), Cuauhtémoc Blanco (Morelos); Ana Gabriela Guevara, ex titular de Conade; María Elena Álvarez-Buylla, exdirectora de Conacyt.

También están funcionarios involucrados en escándalos relacionados con Segalmex, Aduanas, el extinto Insabi, la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia y los presuntos fraudes en la impresión de pasaportes.

La celebración también incluye a la mayoría de los gobernadores que dejarán el cargo el próximo año. La sensación es clara: muchos creen que ahora podrán actuar con mayor impunidad.

Hoy es un día vergonzoso. Solo faltaría que la llamada “Corte del acordeón” fijara plazos mínimos de investigación de dos o tres años.