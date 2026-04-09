México: un país que busca desesperadamente a sus desaparecidos

En México hay cifras que duelen. Más de 130 mil desaparecidos y alrededor de 72 mil cuerpos sin identificar en morgues y fosas comunes dibujan un panorama que, lejos de ser solo números, representa historias de familias que siguen buscando respuestas.

Detrás de cada cifra hay una ausencia, una historia interrumpida y una búsqueda que parece no tener fin.

¿Cuántos desaparecidos hay en México actualmente?

El número de personas desaparecidas en el país supera las 132 mil, una cifra que ha ido en aumento con el paso de los años.

De acuerdo con distintos reportes, cada hora desaparecen al menos dos personas en México. Esto significa que, mientras se leen estas líneas, nuevas familias se suman a una crisis que ya es considerada una de las más graves en materia de derechos humanos.

Este problema no solo impacta a quienes desaparecen, sino también a madres, padres y familiares que emprenden búsquedas por su cuenta ante la falta de resultados.

Crisis forense en México: miles de cuerpos sin identificar

A la tragedia de las desapariciones se suma otro dato alarmante: más de 72 mil cuerpos permanecen sin identificar en servicios forenses.

Estos restos, conocidos como “NN” (sin nombre), están en morgues saturadas o incluso en fosas comunes, lo que complica aún más su identificación. En muchos casos, las familias que buscan a sus seres queridos podrían tenerlos en un Servicio Médico Forense sin saberlo.

La falta de recursos, personal y tecnología ha provocado retrasos en peritajes, errores en registros y, en algunos casos, la pérdida de información clave para identificar a las víctimas.

El contexto de violencia en el país ha complicado aún más los procesos forenses. Muchos cuerpos llegan en condiciones extremas: calcinados, desmembrados o con daños severos que dificultan la identificación por métodos tradicionales como huellas dactilares o reconocimiento facial.

Esto obliga a recurrir a pruebas más complejas, como el ADN, lo que incrementa los tiempos de espera y la saturación de los servicios periciales. Además, la falta de coordinación entre instituciones y bases de datos incompletas hacen que el proceso sea aún más lento.

Madres buscadoras: la resistencia que sigue luchando con dolor y esperanza

Ante este panorama, colectivos de madres y padres buscadores se han convertido en una pieza clave. Armados con palas, picos y una esperanza que no se apaga, recorren terrenos, fosas clandestinas y hasta servicios forenses en busca de pistas.

Historias como la de Gustavo Hernández, un padre que solo pide encontrar “aunque sea un huesito” de su hijo, reflejan el dolor que enfrentan miles de familias en el país.

Cuando finalmente logran identificar a un ser querido, el sentimiento es doble: alivio por encontrarlo y dolor por confirmar la pérdida. El incremento de la violencia también ha provocado que muchos servicios forenses operen al límite de su capacidad.

En algunos casos, los cuerpos ya no llegan siquiera a las morgues y son enviados directamente a fosas comunes. Estados como Guerrero y Baja California han tenido que habilitar panteones ministeriales para resguardar cientos de restos.

Además, se han documentado prácticas como el uso de tráileres o bodegas improvisadas para almacenar cadáveres, lo que evidencia la magnitud del problema. Mientras tanto, las familias continúan buscando, exigiendo respuestas y evitando que sus seres queridos se conviertan en cifras olvidadas.