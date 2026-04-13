Fin de semana sangriento: violencia deja más de 150 asesinatos en México

El fracaso y la desidia del gobierno en materia de seguridad se reflejan a lo largo y ancho del país. Tan solo este fin de semana, 153 personas fueron asesinadas en México, en medio de una ola de violencia que no da tregua. Uno de los hechos más violentos ocurrió en Jacona, Michoacán donde un grupo armado atacó con armas largas un minisúper.

Ataque en minisúper de Jacona deja cinco muertos

Varias personas se encontraban al interior del negocio “Mini Súper Ramírez” cuando sujetos armados llegaron y comenzaron a disparar contra los presentes.

El saldo fue de cinco personas muertas —cuatro en el lugar y una más en el hospital— además de dos heridos. Como ocurre en la mayoría de estos casos, los agresores lograron huir sin ser detenidos.

Balacera en restaurante de Acapulco deja cuatro muertos

Otro ataque se registró en Acapulco, en una fiesta privada dentro de un restaurante en Barra Vieja. Sujetos armados irrumpieron en el lugar, dispararon en múltiples ocasiones y mataron a cuatro personas: tres mujeres y un hombre, quien presuntamente era el dueño del establecimiento.

Violencia en Tijuana y ataque incendiario en Ciudad Juárez

La violencia también alcanzó a Tijuana, donde un comando atacó el restaurante “Mariscos Chochos”, dejando cinco muertos y

seis heridos.

Horas antes, personas que salían de un palenque clandestino fueron emboscadas: dos hombres murieron y una mujer resultó herida.

En Ciudad Juárez, cámaras captaron el momento en que un sujeto lanzó una bomba incendiaria dentro de un restaurante. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

Desaparición de pastor en Guerrero

En medio de este clima de violencia, también se reportó la desaparición del pastor evangelista Benito Guevara, en Guerrero.

De acuerdo con familiares, el hombre llegó el 31 de marzo a una comunidad de la sierra con la intención de predicar. Desde entonces no se sabe nada de él. Sus allegados lo han buscado incluso en el Servicio Médico Forense, sin obtener resultados.

Secuestro de padre de alcalde en Taxco y rescate

La violencia también tocó a autoridades. El padre del alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, fue secuestrado por hombres armados. Su vehículo fue encontrado abandonado cerca del hospital donde trabaja. El propio alcalde participó en el operativo de búsqueda e incluso habría tenido contacto con los criminales.

Horas después, también fue reportado como desaparecido, lo que desató un fuerte operativo de fuerzas federales y estatales. Finalmente, ambos —el alcalde y su padre— fueron localizados sanos y salvos, según informaron autoridades.

Los hechos registrados este fin de semana reflejan un país donde la violencia sigue presente en distintos niveles, desde ataques armados en negocios hasta desapariciones y secuestros.