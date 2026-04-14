¿Viven en otro México? Crece molestia por desconexión del gobierno tras inseguridad e inflación

La molestia ciudadana va en aumento. En redes y calles, cada vez son más las voces que aseguran que funcionarios del gobierno viven lejos de los problemas diarios que enfrentan millones de personas.

Mientras la gente lidia con asaltos en carreteras, extorsiones y precios cada vez más altos en alimentos y gasolina, muchos servidores públicos parecen no dimensionar la situación.

Las críticas apuntan a un estilo de vida privilegiado, traslados en vehículos blindados, escoltas y rutinas alejadas de lo que vive la mayoría.

Inseguridad y carreteras: ¿realidad ignorada?

Uno de los temas que más enojo ha generado es la percepción de que las autoridades minimizan los problemas de seguridad, especialmente en carreteras.

Transportistas y productores han denunciado asaltos y extorsiones constantes. Aun así, algunos funcionarios han señalado que no hay motivos suficientes para protestas o bloqueos, lo que ha sido interpretado como una falta de sensibilidad.

Conductores de apps denuncian trato desigual

El descontento también alcanzó a conductores de plataformas como Uber y DiDi, quienes acusaron operativos y multas excesivas.

En un video difundido en redes, uno de ellos reclama: “Nos tratan como si fuéramos delincuentes… las multas son de más de 60 mil pesos”. Además, denunciaron que, en lugar de diálogo, se aplicaron medidas como el retiro de unidades con grúas, lo que elevó la tensión.

Gasolina cara y decisiones que enojan

Otro punto de crítica es el costo del combustible. Mientras ciudadanos enfrentan precios altos, autoridades han impulsado estrategias como señalar gasolineras con precios elevados.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Iván Escalante, anunció medidas como colocar lonas de advertencia en estaciones con precios altos.

Sin embargo, esta estrategia ha sido comparada en redes con prácticas de intimidación, lo que ha generado aún más polémica.

¿Cuánto cuesta realmente vivir hoy en México?

El reclamo más fuerte viene del día a día: el dinero ya no alcanza. Productos básicos como el tomate, limón, papa o tortilla han registrado aumentos constantes, golpeando directamente el bolsillo.

Para muchas familias, hacer el súper o ir al mercado se ha vuelto un reto semanal. La inflación, más allá de cifras oficiales, se siente en cada compra.

Incluso se ha cuestionado si funcionarios conocen realmente estos precios o si alguna vez enfrentan estos gastos sin privilegios. Ante las críticas, se ha planteado que funcionarios como Edgar Amador Zamora recorran mercados para conocer la situación.

Pero para muchos ciudadanos, el problema no es “ir a ver”, sino entender y actuar. Exigen menos discursos y más soluciones que impacten en la economía familiar y la seguridad.

La percepción de un gobierno alejado de la realidad no solo genera enojo, también desconfianza. Porque mientras unos toman decisiones, otros hacen malabares para llegar a fin de mes.