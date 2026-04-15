¡Ni sus aliados perdonan! Estalla San Lázaro por aumento abusivo en casetas del país

Hasta en San Lázaro dieron el grito en el cielo por el aumento de precio de las casetas, además de otros incrementos que ya afectan el bolsillo de todos. La polémica por el alza en las vías del país estalló en la Cámara de Diputados, y ni el PT, aliados del gobierno, se la perdonaron a las autoridades.

Legisladores de diversas bancadas exigen comparecencias para explicar el aumento en las carreteras ya afectadas por la inseguridad y las malas condiciones. La diputada del PT, Margarita García, fue tajante sobre su experiencia personal: “Yo transito seguido de aquí a Oaxaca y la verdad que es pésimo viajar por la súper carretera, pero eso sí el cobro es inmediato y pues nos preguntamos, ¿dónde está el dinero que recuperan entonces, si están en pésimas condiciones?”.

Un “doble golpe” a las familias mexicanas

En la oposición, el aumento de un 4.6 por ciento al costo de las casetas es visto como un doble golpe que afecta tanto el bolsillo como la seguridad de los usuarios. Para la diputada del PAN, Mariana Jiménez, esto no es un ajuste menor, sino un impacto directo a quienes producen y sostienen a sus familias: “Ahí están las carreteras en mal estado, ahí están los tramos inseguros”.

Este incremento no llega solo; se suma a los fuertes pagos por alimentos y combustibles que ya asfixian la economía familiar.

Focos de alerta por el gasto en combustibles

Para la oposición se prenden focos de alerta luego de que el gobierno informó que destina 5 mil millones de pesos semanales para mantener el precio de los combustibles. El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, advirtió que esto obligará a recortes en áreas que el gobierno no considera sensibles.

“Eso quiere decir que en un año vas a llegar a los 240 mil millones de pesos, va a tener que recortarlos de otra parte... ¿A cuáles?, a áreas que ellos no consideran sensibles, por ejemplo, protección civil, cultura, educación, salud. Está entrampado este gobierno por la herencia que recibió”, sentenció Moreira.

Por ello, han solicitado formalmente que el titular de Caminos y Puentes (Capufe) comparezca ante los diputados para explicar una decisión controvertida que aprieta el bolsillo de los mexicanos y no parece resolver la crisis de inseguridad en las carreteras.