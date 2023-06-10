Rusia ha recibido cientos de drones iraníes para atacar a Ucrania: Casa Blanca

La Casa Blanca dijo que Rusia parecía estar profundizando su cooperación en materia de defensa con Irán y señaló que Moscú que había recibido cientos de aviones drones iraníes de ataque unidireccional que está utilizando para atacar a Ucrania.

Citando información recientemente desclasificada, la Casa Blanca dijo que los drones, o vehículos aéreos no tripulados (UAV por sus siglas en inglés), fueron construidos en Irán, enviados a través del Mar Caspio y luego utilizados por el ejército ruso contra Ucrania.

"Rusia ha estado utilizando drones iraníes en las últimas semanas para atacar Kiev y aterrorizar a la población ucraniana, y la asociación militar Rusia-Irán parece estar profundizándose", dijo el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, en un comunicado.

"También nos preocupa que Rusia esté trabajando con Irán para producir drones iraníes desde dentro de Rusia".

Kirby señaló que las transferencias de aviones drones constituían una violación de las normas de las Naciones Unidas y que Estados Unidos trataría de exigir responsabilidades a los dos países.

Construcción de drones en Rusia

Kirby dijo que Estados Unidos tenía información de que Rusia estaba recibiendo materiales de Irán necesarios para construir una planta de fabricación de aviones no tripulados que podría estar en pleno funcionamiento a principios del próximo año.

"Estamos publicando imágenes de satélite de la ubicación prevista de esta planta de fabricación de UAV en la Zona Económica Especial de Alabuga de Rusia", dijo.

Estados Unidos ya ha sancionado anteriormente a ejecutivos de Irán de un fabricante de material de defensa por el suministro de drones iraníes a Rusia. "Se trata de una asociación de defensa a gran escala que perjudica a Ucrania, a los vecinos de Irán y a la comunidad internacional. Seguimos utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para exponer y desbaratar estas actividades", señaló Kirby.

The White House said that Russia appeared to be deepening its defense cooperation with Iran and had received hundreds of one-way attack drones that it is using to strike Ukraine https://t.co/90TlrEMQ2j 1/4 pic.twitter.com/EVFhEAtM5a — Reuters (@Reuters) June 9, 2023

Cooperación entre Rusia e Irán

Irán ha reconocido el envío de drones a Rusia, pero en el pasado dijo que fueron enviados antes de la invasión rusa de febrero. Moscú ha negado que sus fuerzas utilizaran drones iraníes en Ucrania. Un funcionario de la Casa Blanca dijo que Irán había transferido varios cientos de aviones no tripulados a Rusia desde agosto.

El apoyo entre Irán y Rusia estaba fluyendo en ambos sentidos, dijo Kirby, con Irán buscando miles de millones de dólares en equipos militares de Rusia, incluyendo helicópteros y radares. "Rusia ha estado ofreciendo a Irán una cooperación sin precedentes en materia de defensa, incluyendo misiles, electrónica y defensa aérea", dijo.