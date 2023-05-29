Rusia lanza el mayor ataque de drones contra Kiev, capital de Ucrania

Rusia desató oleadas de ataques aéreos sobre Kiev durante la noche en lo que, según las autoridades, parece ser el mayor ataque con drones contra la ciudad desde el comienzo de la guerra, mientras la capital ucraniana se preparaba para celebrar el domingo el aniversario de su fundación.

Las Fuerzas Aéreas ucranianas afirmaron que habían derribado 52 de los 54 drones lanzados por Rusia, lo que consideraron un ataque récord con drones "kamikaze" de fabricación iraní. Los ataques ocurrieron antes del amanecer de este domingo, cuando los habitantes de Kiev festejaba que hace mil 541 años su ciudad fue fundada.

La fiesta suele celebrarse con ferias callejeras, conciertos en directo y exposiciones especiales, que también se han programado para este año, aunque a menor escala.

“La historia de Ucrania es desde hace tiempo un irritante recordatorio para los inseguros rusos”. Andriy Yermak, jefe de la oficina del presidente Volodímir Zelenski.

La Fuerza Aérea dijo en Telegram que Rusia había atacado instalaciones militares y de infraestructuras críticas en las regiones centrales de Ucrania, y en la región de Kiev en particular.

Ante la inminente contraofensiva ucraniana tras 15 meses de guerra, Rusia ha intensificado los ataques aéreos tras una pausa de casi dos meses, dirigidos principalmente contra instalaciones militares y suministros. Las oleadas de ataques se suceden ahora varias veces por semana.

Today, 🇺🇦 went through one of the largest 🇷🇺 attacks by Shaheds. During this terrorist attack, the most powerful strike was aimed against the Kyiv region. This is how 🇷🇺 celebrates the day of our ancient Kyiv...



Throughout its history, Kyiv has seen various meannesses from… pic.twitter.com/TbZfnWWFIh — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 28, 2023

Ucrania lanzó ataques previos contra Rusia

Ucrania atacó el sábado instalaciones de oleoductos en el interior de Rusia con una serie de aviones no tripulados, entre ellas una estación del oleoducto de Druzhba, y sus bombardeos causaron al menos dos muertos, informaron funcionarios y medios de comunicación rusos.

Los ataques ucranianos con drones dentro de Rusia han aumentado durante las semanas recientes. Los servicios de inteligencia estadounidenses creen que Ucrania estuvo detrás de un ataque con aviones no tripulados contra el Kremlin a principios de este mes.

Ucrania no ha reconocido públicamente haber lanzado ataques contra objetivos dentro de Rusia. Sin embargo, en la región rusa de Belgorod, los bombardeos ucranianos mataron al menos a una persona e hirieron a tres, entre ellas una chica de 15 años y uno de 17, según dijo Vyacheslav Gladkov, gobernador de la región.

