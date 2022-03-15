Rusia y EU se vetan y prohíben la entrada a funcionarios de alto rango

Rusia responde a las sanciones impuestas por Estados Unidos (EU) y prohíbe que ingresen al país ex soviético Joe Biden, Antony Blinke, Hillary Clinton, entre otros funcionarios de alto rango, así como al primer ministro de Canadá Justin Trudeau.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Defensa de Rusia, 13 funcionarios estadounidenses fueron incluidos en una “lista de exclusión” por lo que no se les permitirá la entrada al país.

Entre los funcionarios también figuran, el secretario de Defensa, Lloyd Austin; el jefe de la CIA, William Burns; el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley.

Sin embargo, Moscú precisa que los estadounidenses que están en la “lista de exclusión”, podrán reunirse con altos funcionarios rusos en caso de ser necesario.

❗️ В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц России, с 15 марта с.г. в российский «стоп-лист» включаются на основе взаимности @JoeBiden, @SecBlinken и ряд других американских деятелей.



👉 https://t.co/RTe0B6Aeao pic.twitter.com/z2zYlyz9eK — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) March 15, 2022

En el documento, Rusia explica que la prohibición a funcionarios estadounidenses es una “consecuencia inevitable del camino extremadamente rusofóbico que ha tomado el actual gobierno estadounidense”.

Añade que Rusia no se niega a mantener relaciones oficiales si éstas responden a sus intereses nacionales y el país está dispuesto a resolver los problemas con las personas que aparecen en la “lista de exclusión”.

No obstante, el comunicado advierte que la prohibición para entrar a Rusia podría expandirse a militares, legisladores, empresarios, expertos y trabajadores de medios de comunicación que “son rusofóbicos o contribuyen a incitar el odio a Rusia”.

Estados Unidos también veta a funcionarios rusos

Anteriormente, EU había impuesto una prohibición a funcionarios y oligarcas rusos para ingresar a la nación, además de varias sanciones económicas contra Moscú tras la operación militar que inició el 24 de febrero en Ucrania.

Y este martes, EU también anunció nuevas sanciones contra altos mandos de Rusia que participan en la operación militar de Ucrania, las cuales incluyen restricciones de visados y prohibición para ingresar a la nación americana. También prohibió cualquier tipo de negocio a empresas o ciudadanos rusos con estadounidenses.

Además de varis medidas económicas contra Rusia, como la prohibición de importación de petróleo, vodka, mariscos y diamantes rusos.

Hillary Clinton agradece prohibición para entrar a Rusia

Por su parte, Hillary Clinton agradeció a Rusia por prohibirle la entrada al país a través de un breve mensaje compartido a través de su cuenta de Twitter.

“Quiero agradecer a la Academia rusa por este premio a la trayectoria”, compartió la ex candidata presidencial.