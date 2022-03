Este martes amanece Ucrania con bombardeos de Rusia. Día 20

La capital kiev ha amanecido este martes con fuertes explosiones en el centro. Al menos dos personas han muerto en ataques a zonas residenciales. Los ataques rusos continúan en la capital de Ucrania, aunque las tropas de Rusia no logran avanzar sobre la ciudad.

Las tropas rusas han bombardeado el aeropuerto civil de Dnipro durante la noche, según ha informado este martes el gobernador de la región, en el este del país, Valentyn Reznichenko.

Anuncian toque de queda



El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha anunciado este martes que va a imponer un toque de queda de 35 horas desde este martes por la noche. “Se introduce un toque de queda en Kiev por un día y medio desde las 20:00 del 15 de marzo hasta las 7:00 del 17 de marzo.

El número de fallecidos en el ataque ruso que el lunes sufrió una torre de televisión en el norte de Ucrania, en la ciudad de Rivne, se eleva ya a 19, mientras los heridos son 9, según han informado este martes las agencias del país.

Otro periodista herido



Benjamin Hall, periodista de la cadena estadounidense Fox News, fue herido a las afueras de Kiev, donde se encontraba cubriendo el conflicto entre Rusia y Ucrania tras la invasión.”

El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, agradeció la protesta el lunes por la noche de una ex trabajadora de la televisión rusa, quien gritó durante una transmisión en directo del noticiero en el Canal Uno: “No a la guerra”. “Agradezco a esos rusos que no dejan de intentar decir la verdad, que luchan contra la desinformación y cuentan hechos reales a sus amigos y familiares, y personalmente a esa mujer que entró en el estudio de Channel One con un cartel contra la guerra.

La protagonista de la protesta es Marina Ovsyannikova, quien fue detenida de forma inmediata, y que apareció detrás de la presentadora de un noticiero nocturno para mostrar una pancarta y gritar: “No crean en la propaganda. Aquí te están mintiendo”, en referencia al canal oficialista.

Balance de la guerra

En su discurso de este lunes, Zelenski también hizo balance de los 19 días de invasión al decir que Rusia ha perdido ya en Ucrania más soldados que en las dos guerras de Chechenia. “Nuestros valientes defensores continúan causando pérdidas devastadoras a las fuerzas rusas. Muy pronto, el número de helicópteros rusos derribados llegará a 100. Ya han perdido 80 puestos militares, cientos de tanques, miles de otros vehículos y equipos militares. En 19 días, el ejército ruso tuvo más soldados muertos que en dos guerras sangrientas en Chechenia. ¿Para qué?”, dijo.

Viajan ministros a Ucrania

Los primeros ministros de República Checa, Polonia y Eslovenia viajan este martes a Kiev para reunirse con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

“El objetivo de la visita es confirmar el apoyo incondicional de toda la Unión Europea a la soberanía e independencia de Ucrania ”, apunta en un mensaje en las redes sociales el primer ministro checo, Petr Fiala.

La Unión Europea (UE) ha adoptado nuevas sanciones contra Rusia por la ofensiva a Ucrania. Los Veintisiete lograron el lunes el acuerdo sobre el cuarto paquete de medidas, que entran en vigor este martes , tras la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Las autoridades ucranias esperan abrir nueve corredores humanitarios este martes para evacuar a la población civil de las ciudades bajo asedio de las tropas de Rusia , informa la vice primera ministra Iryna Vereshchuk.

Cerca de 3 millones de refugiados

Más de 2.9 millones de personas han abandonado la antigua república soviética a raíz de la invasión rusa, según datos facilitados por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Polonia es el país fronterizo con Ucrania que está recibiendo un mayor flujo migratorio. En total cerca de 1.8 millones de personas han traspasado la frontera con este país. Rumanía, Moldavia, Hungría y Eslovaquia son otros países a los que se dirigen estas personas.