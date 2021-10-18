Regresan cineastas de Rusia, filmaron primera película en el espacio

Yulia Peresid y Kim Shipenko, la actriz y el director de Rusia, regresaron a la Tierra, luego de permanecer durante 12 días en el espacio, quienes filmaron la primera película de ficción en este sitio.

El regreso de los cineastas de Rusia se reportó sin incidentes, luego de que el pasado 15 de octubre salieron en la nave Soyuz MS-18 de la Estación Espacial Internacional (ISS), ubicada en Baikonur, en Kazajistán.

Además de la actriz y el director, también viajó al espacio el cosmonauta Oleg Novitski. Los tres aterrizaron en las estepas de Kazajistán, de acuerdo con imágenes de la agencia espacial de Rusia Roscosmos.

Oleg @novitskiy_iss and spaceflight participants Klim #Shipenko & Yulia #Peresild arrived in Star City, where they will undergo a medical examination, perform a program of post-flight scientific experiments and rehabilitation! Check out how many people are willing to meet them!🥳 pic.twitter.com/31QTBQGFrK — GLAVKOSMOS (@glavkosmosJSC) October 17, 2021

Película de Rusia en el espacio se adelanta a la de EUA

De acuerdo con la agencia estatal Sputnik, la película será la primera que se rodó en el espacio y se adelantó a una producción de Estados Unidos, la cual aún no tiene fecha del largometraje.

La trama de la primera película que se filmó en el espacio trata de un cirujano que se dirige a bordo de la ISS para salvar la vida de un cosmonauta. Se dice que cosmonautas reales como Skaplerov y otros dos rusos iban a bordo de la estación espacial.

Durante su aterrizaje en la Tierra, la actriz Yulia Peresid, de 37 años, quien interpretará el rol principal en la primera película en el espacio, sonrió y después recibió un ramo de flores.

Что ждет космонавтов после полета?



После длительного нахождения на орбите теряется мышечная масса и костная ткань. Восстанавливаться помогают врачи. Они же весь полет следят за здоровьем и встречают космонавтов на Земле, где их ждут несколько недель плановой реабилитации. pic.twitter.com/l1lq7EMMZu — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 17, 2021

En entrevista, la actriz, quien fue elegida entre tres mil candidatas para interpretar la película, dijo sentirse triste de haber dejado la estación espacial.

"Parecía como si 12 días iban a ser mucho, pero cuando se acabó, no quería irme, es una experiencia única".

Por su parte, el cineasta de Rusia, Shipenko, de 38 años de edad, apareció ante las cámaras con un aspecto cansado, pero sonriente, incluso saludó a las cámaras y a quienes lo recibieron, antes de que lo trasladaran a una revisión médica.