tva (1).png

Regresan cineastas de Rusia, filmaron primera película en el espacio

Yulia Peresid, Kim Shipenko y el cosmonauta Oleg Novitski estuvieron en el espacio para grabar la primera película de ficción.

Rusia película espacio.jpg
|Crédito: Twitter @glavkosmosJSC

Escrito por: Azteca Noticias

Yulia Peresid y Kim Shipenko, la actriz y el director de Rusia, regresaron a la Tierra, luego de permanecer durante 12 días en el espacio, quienes filmaron la primera película de ficción en este sitio.

El regreso de los cineastas de Rusia se reportó sin incidentes, luego de que el pasado 15 de octubre salieron en la nave Soyuz MS-18 de la Estación Espacial Internacional (ISS), ubicada en Baikonur, en Kazajistán.

Además de la actriz y el director, también viajó al espacio el cosmonauta Oleg Novitski. Los tres aterrizaron en las estepas de Kazajistán, de acuerdo con imágenes de la agencia espacial de Rusia Roscosmos.

Película de Rusia en el espacio se adelanta a la de EUA

De acuerdo con la agencia estatal Sputnik, la película será la primera que se rodó en el espacio y se adelantó a una producción de Estados Unidos, la cual aún no tiene fecha del largometraje.

La trama de la primera película que se filmó en el espacio trata de un cirujano que se dirige a bordo de la ISS para salvar la vida de un cosmonauta. Se dice que cosmonautas reales como Skaplerov y otros dos rusos iban a bordo de la estación espacial.

Durante su aterrizaje en la Tierra, la actriz Yulia Peresid, de 37 años, quien interpretará el rol principal en la primera película en el espacio, sonrió y después recibió un ramo de flores.

En entrevista, la actriz, quien fue elegida entre tres mil candidatas para interpretar la película, dijo sentirse triste de haber dejado la estación espacial.

"Parecía como si 12 días iban a ser mucho, pero cuando se acabó, no quería irme, es una experiencia única".

Por su parte, el cineasta de Rusia, Shipenko, de 38 años de edad, apareció ante las cámaras con un aspecto cansado, pero sonriente, incluso saludó a las cámaras y a quienes lo recibieron, antes de que lo trasladaran a una revisión médica.