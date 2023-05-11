¿Cómo va la guerra entre Rusia y Ucrania y quién va ganando?

La tensión entre Rusia y Ucrania no se detiene desde el primer ataque realizado hace más de un año, y a pesar que distintas naciones han pedido que Vladimir Putin acepte la independencia de algunos estados ucranianos el camino a la paz parece que no llegará pronto, pues las ofensivas continúan y el número de bajas en ambos ejércitos sigue en aumento en 2023.

A lo largo de estos meses algunas naciones han participado de manera activa en la guerra, la mayoría de ellos apoyando a Ucrania, quienes los han dotado de tanques de guerra, y refugios para las personas que se han visto permeadas por la guerra, en este caso, Polonia (que es la frontera más cercana) se convirtió en uno de los principales apoyos para el gobierno de Kiev.

¿Qué ha pasado con la guerra entre Rusia y Ucrania?

La guerra entre Rusia y Ucrania ha tenido diversos episodios desde su inicio en 2022, desde ofensivas ucranianas, el envío de tanques por parte de otras naciones como Alemania, hasta las contraofensivas de Putin para contrarrestar los intentos de Zelenski por recuperar el territorio perdido.

A más de un año del comienzo de la guerra, Moscú ha recibido distintas sanciones internacionales, entre los que destacan vetos económicos que afectan directamente en el bolsillo de sus ciudadanos; a pesar de esto no ha detenido sus movimientos bélicos y logró tomar ciudades en el sureste del país; sin embargo, el gobierno de Volódimir Zelenski no se ha quedado de brazos cruzados y en agosto inició dos contraofensivas que los llevarona recuperar Jersón.

En los primeros meses de enero, el canciller alemán, Olaf Scholtz, confirmó en envío de tanques Leopard 2 para que Ucrania pudiera hacer frente a la guerra con Rusia; Estados Unidos también anunció el envío de 31 tanques Abrams, esto despertó la molestia del embajador de Rusia en Estados Unidos al considerar que se trató de una provocación que no traería nada bueno para las naciones implicadas.

Hasta el momento, una de los acontecimientos que más indignaron al mundo fue el hallazgo de fosas comunes en la región de Bucha (situada al norte de Ucrania) al poco tiempo que los rusos se habían retirado, por lo que la ONU los acusó de realizar crímenes de guerra, hasta el momento estas serían las cifras:



7 mil 110 civiles muertos

11mil 547 resultaron heridos

Entre los sucesos más importantes desde que comenzó la guerra están:



Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido y Canadá, anuncian la expulsión de ciertos bancos rusos de SWIFT.

anuncian la expulsión de ciertos bancos rusos de SWIFT. La Unión Internacional de Patinaje (ISU) suspende a los patinadores de Rusia de participar en todas las competencias internacionales de patinaje sobre hielo.

Se produce un incendio en instalaciones dentro de la planta nuclear de Zaporiyia, luego de combates entre rusos y ucranianos.

Biden anuncia la decisión de Estados Unidos de prohibir las importaciones de petróleo, gas natural y carbón de Rusia.

Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Rusia que incluyen a las hijas del presidente Vladimir Putin.

Rusia inicia una campaña de bombardeo de infraestructura energética y civil en Ucrania con misiles de crucero.

Working meeting with Deputy Prime Minister Dmitry Grigorenko: improving control and oversight activities in Russia https://t.co/aRwRh8CtHJ pic.twitter.com/M5UFHLv0Vu — President of Russia (@KremlinRussia_E) March 14, 2022

¿Cuándo y por qué empezó la guerra de Rusia y Ucrania?

La guerra entre Rusia y Ucrania comenzó de manera oficial el 24 de febrero de 2022 cuando el Kremlin, bajo las órdenes de Vladimir Putin, encomendaron la “operación militar especial”, misma que se ha convertido en uno de los conflictos bélicos más importantes de la última década; al menos 150 mil soldados de ambos ejércitos han muerto.

Para entender las razones del conflicto de la guerra entre ambas naciones es importante trasladarse a los territorios separatistas de Donetsk y Luhansk, mismos que se encuentran en Ucrania y han sido controlados por rebeldes prorrusos desde el año 2014; días antes al 24 de febrero, Putin reconoció a ambas regiones como parte de Rusia, lo que provocó que las tensiones aumentaran, aunado a ello, envió soldados a Donbás, confirmando una guerra a largo plazo.