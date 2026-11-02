El secuestro del INE y la credencial para votar

La evaluación del INE nos obliga a reflexionar. México tiene la oportunidad de liberar al INE, secuestrado por el narcopartido Morena, y devolverle su verdadero sello ciudadano.

Piensa en esto: en tu bolsa, en tu cartera, cargas la poderosa credencial para votar; esa que resguarda absolutamente todos tus datos personales como tu nombre, domicilio, fotografía y huellas digitales. Sin embargo, esos mismos datos los tienen hoy a la mano los delincuentes que dirigen al instituto electoral, encabezados por la traidora Guadalupe Taddei y su banda. Se trata de delincuentes que tienen en su poder la identidad de más de 102 millones 500 mil mexicanos con credencial vigente, y que pueden hacer lo que se les da la gana con tu información, tal como manipulan a su antojo las jornadas electorales.

“Liberar al INE del Cártel de Macuspana”



“México tiene hoy la oportunidad de liberar al @INEMexico secuestrado por el narcopartido @PartidoMorenaMx y devolverle el sello ciudadano”.



Guadalupe Taddei y @lopezobrador_ encabezan los intereses que, mantienen secuestrado al… pic.twitter.com/bSe1u78NjF — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 2, 2026

Todo esto ocurre a pesar de que somos los propios ciudadanos quienes levantamos la elección: los que instalamos las casillas, recibimos a los vecinos con su credencial, contamos voto por voto y registramos los resultados. Sin embargo, nos toca hacerlo bajo la mirada intimidadora y a “ojos de pistola” de los representantes partidistas, quienes al final de la jornada solo buscan meter su mano negra, oscura y guinda.

Por un INE verdaderamente ciudadano y de contrapeso; por nuestra identidad y por la fuerza de nuestro voto, tenemos que despertar hoy mismo para arrebatarle el instituto a esos delincuentes del cártel de Macuspana, encabezados por el político más mentiroso, ratero y traicionero que ha visto la historia de México: Andrés Manuel López Obrador.