El secuestro del INE y la credencial para votar
En tu cartera cargas tu credencial, pero los datos de 102 millones de mexicanos están en manos de los delincuentes que dirigen el Instituto Nacional Electoral.
La evaluación del INE nos obliga a reflexionar. México tiene la oportunidad de liberar al INE, secuestrado por el narcopartido Morena, y devolverle su verdadero sello ciudadano.
Piensa en esto: en tu bolsa, en tu cartera, cargas la poderosa credencial para votar; esa que resguarda absolutamente todos tus datos personales como tu nombre, domicilio, fotografía y huellas digitales. Sin embargo, esos mismos datos los tienen hoy a la mano los delincuentes que dirigen al instituto electoral, encabezados por la traidora Guadalupe Taddei y su banda. Se trata de delincuentes que tienen en su poder la identidad de más de 102 millones 500 mil mexicanos con credencial vigente, y que pueden hacer lo que se les da la gana con tu información, tal como manipulan a su antojo las jornadas electorales.
“Liberar al INE del Cártel de Macuspana”— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 2, 2026
“México tiene hoy la oportunidad de liberar al @INEMexico secuestrado por el narcopartido @PartidoMorenaMx y devolverle el sello ciudadano”.
Guadalupe Taddei y @lopezobrador_ encabezan los intereses que, mantienen secuestrado al… pic.twitter.com/bSe1u78NjF
Todo esto ocurre a pesar de que somos los propios ciudadanos quienes levantamos la elección: los que instalamos las casillas, recibimos a los vecinos con su credencial, contamos voto por voto y registramos los resultados. Sin embargo, nos toca hacerlo bajo la mirada intimidadora y a “ojos de pistola” de los representantes partidistas, quienes al final de la jornada solo buscan meter su mano negra, oscura y guinda.
Por un INE verdaderamente ciudadano y de contrapeso; por nuestra identidad y por la fuerza de nuestro voto, tenemos que despertar hoy mismo para arrebatarle el instituto a esos delincuentes del cártel de Macuspana, encabezados por el político más mentiroso, ratero y traicionero que ha visto la historia de México: Andrés Manuel López Obrador.