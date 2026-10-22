¡Vive para contarlo! Cruz cae sobre la cabeza de un sacerdote en una iglesia de Colombia| VIDEO

¡De milagro! La caída de una pesada estructura religiosa sobre la cabeza de un sacerdote volvió a generar atención, esta vez en Colombia, donde un religioso sobrevivió al impacto de una cruz dentro de una iglesia.

El accidente recordó el caso del padre Patricio Sánchez, quien falleció en Ecuador luego de que una pesada cruz lo golpeara en la cabeza mientras ofrecía una misa en vivo.

Pesada cruz le cae en la cabeza a un sacerdote de Colombia

El incidente quedó registrado en video, una grabación que posteriormente fue difundida en redes sociales. En las imágenes se observa al sacerdote acercándose a una cruz con la intención de bendecirla, cuando la estructura se desprende de manera repentina.

Al intentar sujetarla, el padre recibe el impacto directamente en la cabeza, sin la oportunidad de meter las manos para evitar el golpe. La caída ocurrió en cuestión de segundos. De acuerdo con la información que acompaña el video, el sacerdote habría sufrido un golpe en la cabeza y algunas lesiones menores; hasta el momento no se han dado a conocer detalles de su estado de salud.

¿Cómo murió el sacerdote Patricio en Ecuador?

Patricio Alfredo Sánchez Molinari era un sacerdote ecuatoriano de 52 años. La muerte sucedió en la iglesia del Perpetuo Socorro, en la zona centro sur de Guayaquil, el pasado 17 de octubre de 2026.

Frente al altar, una pesada cruz de madera se desplomó de la pared y cayó sobre él, dejándolo sin vida. La misa se transmitía en directo, por lo que el accidente quedó captado en video para sorpresa de muchos. Tras el golpe, los asistentes intentaron auxiliar al sacerdote, pero las heridas de gravedad complicaron todo.

Terrible!! Tragedia en la iglesia Perpetuo Socorro, sur de Guayaquil. El sacerdote Patricio Sánchez falleció tras caerle encima una cruz mientras oficiaba una misa. El lamentable suceso causa gran conmoción entre los fieles y la comunidad católica. https://t.co/647JgyCrA5 — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) October 18, 2026

La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó el fallecimiento del padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari. En un comunicado, expresó sus condolencias a sus familiares y llamó a los feligreses a unirse en oración por el eterno descanso del sacerdote.