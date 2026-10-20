¿Quién era Patricio Sánchez Molinari, el sacerdote que murió tras caerle una cruz durante misa en Ecuador?

Fue identificado el sacerdote que murió el pasado sábado 17 de octubre, luego de que una cruz de madera cayera encima de él mientras celebraba una misa en Guayaquil, Ecuador. Se trataba del cura Patricio Alfredo Sanchez Molinari.

El sacerdote dedicó gran parte de su vida al servicio de Dios y de la comunidad, a través de su labor pastoral y misionera en distintas localidades de Ecuador.

Pero en segundos su vida se apagó, dejando tristeza entre los fieles y las comunidades que acompañó durante años.

¿Quién era Patricio Alfredo Sánchez Molinari?

Patricio Alfredo Sánchez Molinari era un sacerdote ecuatoriano de 52 años, nacido el 6 de noviembre de 1973 en la localidad de Cuenca.

Pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, conocida como los redentoristas, una comunidad religiosa dedicada a la evangelización y al acompañamiento de comunidades vulnerables.

Cinco años después de iniciar su profesión religiosa, fue ordenado como sacerdote el 15 de octubre de 2005. Además, cursó estudios en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, como parte de su formación.

Durante más de dos décadas de ministerio sacerdotal, Sánchez Molinari trabajó en distintas localidades ecuatorianas, donde participó en labores pastorales y misioneras.

Tan solo en Guayaquil, Sánchez Molinari estaba a cargo de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en el centro de la ciudad y adscrita a la Vicaría Centro.

¿Cómo murió el sacerdote durante la misa?

La tragedia ocurrió mientras el religioso transmitía en vivo su misa en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

Frente al altar, una pesada cruz de madera se desprendió de la pared y cayó sobre él, provocándole lesiones mortales.

La misa se transmitía en directo, por lo que el accidente quedó captado en video para sorpresa de muchos. Tras el golpe, los asistentes intentaron auxiliar al sacerdote, pero las heridas de gravedad complicaron todo.

Iglesia confirmó la muerte del sacerdote que le cayó una cruz en Ecuador

Horas después, la Arquidiócesis de Guayaquil confirmó la muerte del cura y expresó sus condolencias ante un accidente que nadie vio venir.

Apenas el 16 de octubre, es decir un día antes del accidente, la institución había publicado una felicitación por su aniversario sacerdotal.

Pero la celebración duró poco, ya que después de lo ocurrido, la parroquia del Perpetuo Socorro también dedicó un mensaje al religioso en el que pidió por su descanso eterno.

Si bien, la Arquidiócesis espera el informe técnico de lo que provocó que la cruz cayera, se dio a conocer que este lunes 19 de octubre fue colocada nuevamente.