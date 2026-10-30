Eneyda Rocha deja el DIF Sinaloa, mientras su papá Rubén Rocha Moya permanece escondido tras acusaciones

El gobierno de Sinaloa concretó la salida de Eneyda Rocha Ruiz de la titularidad del Sistema DIF Estatal. Hasta hace unas horas, la funcionaria se mantenía como el enlace más directo del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya dentro del aparato gubernamental, en un contexto marcado por las investigaciones y señalamientos por presuntos nexos con el crimen organizado que llevaron a su padre a solicitar licencia. En su lugar, las autoridades hicieron oficial el nombramiento de Catalina Esparza para asumir la conducción del organismo de asistencia social.

Eneyda Rocha Ruiz asumió la presidencia del DIF Sinaloa en noviembre de 2021, al inicio de la administración de su padre. Durante casi cinco años, encabezó uno de los organismos de mayor impacto social y presupuesto en la entidad. Sin embargo, su salida este octubre de 2026 reconfigura el gabinete estatal, ajustando las piezas en la estructura gubernamental tras semanas de presión política e investigaciones abiertas en la entidad.

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La dimisión de Eneyda Rocha ocurre en un contexto de absoluta reserva sobre el paradero y las actividades de Rubén Rocha Moya. Tras separarse del cargo bajo el peso de las indagatorias que lo vinculan con células delictivas, así como por los señalamientos en torno a la detención de Ismael "El Mayo" Zambada y el asesinato de Melesio Cuén, el exmandatario se ha mantenido alejado de la luz pública. Reportes locales indican que Rocha Moya permanece en territorio sinaloense, guardando un bajo perfil y evitando apariciones ante los medios.

Con la llegada de Catalina Esparza a la titularidad del DIF Sinaloa, la administración estatal busca dar continuidad a las funciones del organismo asistencial. La salida de Eneyda Rocha modifica la composición del equipo cercano al exgobernador en la nómina pública, en un momento donde las autoridades fiscalizadoras continúan con el seguimiento a la gestión saliente.

