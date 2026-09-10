Ricardo Salinas transparenta las cuentas de sus empresas; ¿el gobierno cuándo?

Cada quincena, el descuento de impuestos aparece en el recibo de nómina y no es un monto que el trabajador pueda negociar. En contraste, Ricardo Salinas transparentó las cuentas de sus empresas y señaló que desde 2005 han pagado más de 319 mil millones de pesos en impuestos.

¿Cuánto pagaron sus empresas de impuestos en 2026?

Saque su recibo de nómina y revise el descuento que le hacen cada quincena. Es un pago que los trabajadores realizan sin posibilidad de negociarlo. ¿A dónde va este dinero?

Durante 2026 las empresas de Ricardo Salinas han pagado 36 mil 616 millones de pesos en impuestos.

Salinas utilizó esta cantidad para hacer una comparación con algunas de las necesidades que existen en México, particularmente en materia de salud y búsqueda de personas desaparecidas.

¿Qué se podría financiar con 36 mil 616 millones de pesos?

Según la comparación presentada por el empresario, los 36 mil 616 millones de pesos pagados por sus empresas durante este año serían suficientes para financiar 252 mil tratamientos contra el cáncer de mama.

El año pasado, el Seguro Social dejó de entregar 11 millones y medio de piezas de medicamento, lo más faltante oncológicos. Y desde el 2024, el IMSS dejó de publicar cuánto cuesta atender un paciente con cáncer.

En México hay casi 135 000 personas desaparecidas, el año pasado desaparecieron más de 12 000, una a cada 42 minutos. El presupuesto de la Comisión Nacional de Búsqueda, que recibe mil 214 millones de pesos al año. Con esa cifra, señaló que el monto pagado por una sola empresa este año alcanzaría para sostener durante 30 años a dicha comisión.

Pero ¿qué ocurre con los recursos una vez que llegan al gobierno? Un contraste entre el dinero que trabajadores y empresas entregan mediante impuestos y las necesidades que persisten en áreas como salud y búsqueda de personas desaparecidas.