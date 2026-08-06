VIDEO | Saltó al vacío y todo salió mal: La decisión que salvó la vida de Davor Potbregar

Un salto en paracaídas que parecía de rutina estuvo a punto de convertirse en una tragedia para Davor Potbregar, un deportista esloveno con amplia experiencia en vuelos extremos.

Mientras descendía desde una colina de 650 metros en la península de Pelješac, en Croacia, su paracaídas principal presentó una falla y comenzó a girar sin control a pocos segundos del despegue.

Con muy poco margen para reaccionar, Davor Potbregar activó el paracaídas de emergencia, una decisión que terminó por salvarle la vida; la reserva se abrió a tiempo y desvió su trayectoria hacia una zona de arbustos, donde el impacto fue amortiguado y únicamente sufrió algunos golpes en la espalda.

El paracaídas de emergencia evitó una tragedia

Especialistas explican que el paracaídas de reserva es conocido entre los pilotos como “la segunda oportunidad”, ya que solo resulta efectivo cuando se acciona con rapidez, serenidad y a la altura adecuada durante una falla en el equipo principal.

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El accidente no cambió su decisión de volver a volar

Pese al susto, Davor Potbregar aseguró que el incidente le dejó una valiosa lección y que no piensa abandonar este deporte. Por el contrario, afirmó que la experiencia le permitirá valorar aún más cada salto que realice en el futuro.