“Señor, bájese": Joven se lanza en paracaídas desde terraza de hotel en Guadalajara| VIDEO

Un joven se lanzó en paracaídas desde la terraza de un hotel ubicado sobre avenida López Mateos, en su cruce con Lázaro Cárdenas, en Guadalajara, Jalisco; el salto fue captado en video y se volvió tendencia en redes.

En las imágenes se observa al joven en el rooftop del edificio, que supera los 200 metros de altura en Guadalajara, mientras personas le piden que desista: "Señor, bájese", se escucha antes de que el paracaídas se despliegue en plena caída.

Joven burla seguridad de hotel y salta en paracaídas desde terraza

El video muestra cómo el joven utiliza una silla para alcanzar un balcón de cristal en la terraza del inmueble en Guadalajara. Segundos después, se impulsa al vacío con el paracaídas sujeto a su espalda.

Una segunda grabación, tomada desde la vía pública, capta el momento exacto en que el paracaídas se abre mientras el joven desciende hacia la glorieta de La Estampida; tras tocar tierra, recoge el equipo y se dirige rápidamente hacia una camioneta, abandonando el lugar.

Hasta el momento y tras ahcerse viral el caso no se reportan personas lesionadas tras el salto en paracaídas ni daños materiales en Guadalajara.

@aztecanoticias Adrenalina en las alturas… clausura inmediata 🪂🚫 Un salto en paracaídas desde un rooftop en Guadalajara terminó con el lugar clausurado. Autoridades señalaron riesg0 ext3emo y fallas en los protocolos de seguridad. Lo que parecía show de vértigo acabó en sello de clausura. 🏙️⚠️ ♬ sonido original - Azteca Noticias

Clausuran el rooftop tras el incidente en hotel de Guadalajara

Después de la difusión del video del joven en Guadalajara, autoridades municipales realizaron una inspección en el inmueble. El Gobierno de Guadalajara ordenó la clausura temporal del rooftop tras detectar inconsistencias en protocolos y medidas de seguridad.

De acuerdo con el reporte oficial, participaron la Dirección de Inspección y Vigilancia, Protección Civil y Bomberos, así como la Comisaría de Seguridad Ciudadana.

El establecimiento permanecerá cerrado hasta que sus responsables acrediten el cumplimiento total de disposiciones en materia de seguridad.

La identidad del joven que realizó el salto con paracaídas no ha sido confirmada oficialmente. Se informó que tendría entre 25 y 27 años.