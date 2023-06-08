El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, acudió al Senado de la República para solicitar la remoción del fiscal del estado, Pedro Arce Jardón, tras acusarlo de aliarse con delincuentes y ordenar la toma de oficinas de su administración.

En conferencia de prensa, aseguró que el desempeño del fiscal es inadecuado y representa la desfachatez y deshonra para la entidad; asimismo, denunció que han sido víctimas de atropellos de cateos irregulares por parte del fiscal.

En sus redes sociales, compartió que habló del tema con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le expresó que el conflicto con el fiscal es insostenible, situación por la que debe ser retirado del cargo, además aseguró que le ofreció todo el apoyo para poner un alto a las irregularidades por parte de Pedro Arce Jardón.

"El encargado de la Fiscalía se tiene que ir porque obedece a un gánster, no a la seguridad pública del Estado de Nuevo León. En ocho meses no ha hecho nada más que perseguir al Gobierno, a secretarios y funcionarios, por órdenes de capos impresentables", escribió el emecista.

Fiscalía toma oficinas administrativas del gobierno de Nuevo León

Samuel García recordó que un día antes agentes ministeriales armados, pertenecientes a la fiscalía, ingresaron por la fuerza a las oficinas del Gobierno estatal para intimidar a integrantes de su gabinete y burócratas que se encontraban trabajando.

Voy rumbo a la CDMX a pedir la destitución del encargado de la Fiscalía de Nuevo León impuesto por el PRIAN a raíz de la denuncia y renuncia el anterior titular. Ya hablé con el presidente @lopezobrador_ para decirle que esta situación es insostenible y ahora voy ante el Congreso — Samuel García (@samuel_garcias) June 8, 2023

"Ayer quedó claro que la Fiscalía está haciendo uso faccioso y político de sus capacidades, obstruyendo el trabajo del Gobierno... A esto se dedican, en lugar de ir tras los delincuentes", añadió al acusar al fiscal Pedro Arce Jardón de ordenar la toma de instalaciones.

Gente no respalda al Fiscal de NL: Samuel García

De acuerdo con García Sepulveda, al menos el 80% de los habitantes de Nuevo León no respaldan al fiscal Pedro Arce Jardón y mantiene una actitud negativa hacia el "PRIAN", el titular de la dependencia y hacia sus "capos y gánsters" que estarían detrás del conflicto con el gobierno.

"Le pido a la población su apoyo para quitar a este sujeto y poner a un fiscal a la altura, autónomo y ciudadano, para arreglar de una vez por todas la seguridad de nuestro estado y alcanzar la grandeza que merecemos", concluyó.

Están chantajeando a Samuel, dice AMLO por conflicto con la Fiscalía

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su respaldo al gobernador Samuel García y afirmó que el emecista está siendo víctima de un "chantaje" por parte de la Fiscalía. Además, reprobó la irrupción armada en la torre administrativa.

“Apoyo a Samuel García (...) Estos Fiscales muchas veces llegan a tener más fuerza en los hechos que los gobernadores. Si en Nuevo León se votó por el gobernador, lo tienen que respetar porque él es el titular del ejecutivo”, declaró AMLO.