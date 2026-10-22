¡Ni escoltas armados, ni accesos sin control! Diputados endurecen controles tras altercado entre Mancilla y Máynez

Lo que ocurre en San Lázaro no siempre se queda en el debate parlamentario, después del altercado del pasado martes entre el diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla y el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, la Cámara de Diputados anunció que reforzará sus medidas de seguridad para evitar que nuevos enfrentamientos escalen y que personas ajenas a la labor legislativa se involucren.

El presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños, detalló que se implementarán controles más estrictos para identificar a quienes ingresan al Palacio Legislativo, restringir el acceso de escoltas y vigilar la entrada al salón de sesiones.

La intención es cerrar el paso a personas armadas dentro del recinto parlamentario, así como tener mayor claridad sobre quiénes acompañan a los legisladores. Porque una cosa es acudir a discutir iniciativas y otra muy distinta convertir los pasillos legislativos en escenario de confrontaciones.

San Lázaro revisará quién entra y con quién

Bolaños explicó que el mecanismo actual de acceso permite que los diputados ingresen en sus vehículos mediante una tarjeta, pero no necesariamente garantiza que el personal de seguridad tenga identificadas a todas las personas que viajan en ellos o que los acompañan.

“Se ha solicitado a resguardo y a seguridad saber exactamente quiénes entran, a qué hora y con quiénes entran”, señaló el presidente de la Mesa Directiva.

El funcionario también destacó la necesidad de distinguir entre asesores, personal de ayudantía y otras personas que ingresan al recinto junto con los legisladores.

La revisión busca evitar que el acceso al Palacio Legislativo se convierta en una especie de pase automático para cualquier acompañante, sin que las autoridades tengan claridad sobre su identidad o sus funciones.

¿En qué ayuda este espectáculo de los porros del PRI para resolver la crisis del agua? Venir a agredir a nuestras oficinas y a provocar con este montaje infame es una burla frente al problema real de la gente. Es una falta de respeto a las personas y a una causa legítima. https://t.co/Mljt7ryaEC — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) October 20, 2026

Prohibirán el acceso de escoltas y reforzarán controles; las nuevas medidas de seguridad en San Lázaro

Entre las medidas anunciadas se encuentra la prohibición de acceso de escoltas al Palacio Legislativo, además de un control más estricto de las personas que ingresan y restricciones para entrar al salón de sesiones, donde únicamente podrán acceder quienes cuenten con el gafete autorizado.

El objetivo es impedir que haya personas armadas dentro de las instalaciones y fortalecer la vigilancia en un espacio destinado al trabajo parlamentario.

La discusión sobre estas medidas llega después del enfrentamiento entre Gutiérrez Mancilla y Álvarez Máynez, en el que también participaron personas que no son legisladoras.