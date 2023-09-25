¿De gira por la Cuauhtémoc? El recorrido de Sandra Cuevas antes de pedir licencia

La Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, anunció su gira de agradecimiento por la Cuauhtémoc, en las 33 colonias de la demarcación, para otorgar certeza a la ciudadanía de que los trabajos y servicios que se ofrecen no se detendrán en ninguna de las 8 Direcciones Territoriales.

En conferencia de prensa, Sandra Cuevas detalló que la gira de agradecimiento por la Cuauhtémoc inicia este lunes 25 de septiembre y concluye el próximo 2 de octubre a fin de agradecer a los vecinos y vecinas por la confianza otorgada durante su administración.

¿Cuándo solicitará licencia la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas?

Ante los medios de comunicación, Cuevas dijo que será el 3 de octubre cuando solicite licencia al cargo que ostenta como Alcaldesa de Cuauhtémoc por 16 días para dar inicio al posicionamiento por la Ciudad de México.

Detalló que una vez concluida la gira y solicitada la licencia al cargo de Alcaldesa de Cuauhtémoc inicia el posicionamiento por la Ciudad de México, con recorridos en las 16 Alcaldías.

¿En qué fechas recorrerá 16 alcaldías de la CDMX?

Será del 4 de octubre al 19 de octubre cuando inicien los recorridos en calidad de aspirante a la candidatura por la Jefatura de Gobierno de la CDMX por la Alianza Va por la Ciudad de México con la finalidad de dar a conocer cómo se resolverán los principales problemas que aquejan a cada demarcación.

Tras la incertidumbre si le permitirán presentarse en alcaldías que sean de oposición o de Morena, Cuevas resaltó que pedirá permiso para informar sobre los recorridos y actividades.

“Les hablaré personalmente para informarles que estaré en su alcaldía, que vamos a llevar a cabo actividades y asambleas, esperando tener el apoyo y respeto. No queremos tener confrontaciones, buscamos demostrar cómo se puede gobernar haciendo equipo, sean del color que sean”, detalló.

¿Qué otros políticos buscan la jefatura de Gobierno de la CDMX?

Hasta el momento, los morenistas Clara Brugada y Omar García Harfuch dieron a conocer sus intenciones de ser coordinadores de la Defensa de la Cuarta Transformación en Ciudad de México.

En punto de las 14:00 horas, el exsecretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, se registró en el proceso interno de Morena.

¡Ya se registró!@OHarfuch ya es aspirante a coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación, con el fin de contender para la candidatura de @PartidoMorenaMx para la jefatura del Gobierno de la #CDMX.https://t.co/wpvdGNhN2Z pic.twitter.com/nq2K4RPl5w — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 25, 2023

¿Hasta cuándo tienen para pedir licencia los aspirantes a jefe de Gobierno de CDMX?

El principal requisito para ser candidato por la jefatura de Gobierno de la CDMX es no ser titular de una dependencia, unidad administrativa, órgano desconcentrado u organismo autónomo, por esto es importante que soliciten la licencia por lo menos 180 días antes de la jornada electoral, lo equivalente a seis meses.