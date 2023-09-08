¡Atención! Esta es la fecha límite para que los aspirantes a jefe de Gobierno de la CDMX pidan licencia

Con el proceso electoral que arrancó el pasado 7 de septiembre, los aspirantes a cargos de la Ciudad de México (CDMX) se encuentran al pendiente de las fechas clave del Instituto Electoral de la capital (IECM), sobre todo por la jefatura de Gobierno. En ese sentido, es importante destacar cuál es la fecha límite para que pidan licencia y puedan participar.

Políticos que se han apuntado para gobernar la Ciudad de México

Con las fechas ya sobre la mesa para arrancar con las precampañas, algunos funcionarios ya alzaron la mano para contender por el mayor puesto de la capital, mismo que antes le pertenecía a la ahora candidata presidencial Claudia Sheinbaum.

Esta es la lista:



Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de la capital.

Sandra Cuevas

Santiago Taboada, alcalde de la Benito Juárez.

Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón.

Luis Espinosa Cházaro, diputado federal del PRD.

Mariana Moguel

Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, que ya anunció la fecha en que pediría licencia

Ricardo Monreal

Cuauhtémoc Blanco, actual gobernador de Morelos.

Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa.

¿Hasta cuándo tienen para pedir licencia los aspirantes a jefe de Gobierno de CDMX?

Cabe destacar que uno de los requisitos para ser candidato por la jefatura de Gobierno de la CDMX es no ser titular o concejal de una alcaldía, dependencia, unidad administrativa, órgano desconcentrado, organismo autónomo o entidad paraestatal de la Administración Pública de la Ciudad de México o de la Fiscalía General de Justicia de la capital, por lo que deberán pedir licencia.

La fecha límite para que se separen de sus cargos será la dictada en el Código Electoral y la Constitución, es decir, por lo menos 180 días antes de la jornada electoral, lo equivalente a seis meses.

¿Qué se votará en las elecciones CDMX 2024?

El próximo 2 de junio de 2024 habrá elecciones en la CDMX y se elegirá:



Jefatura de Gobierno

66 diputaciones (33 de mayoría, 32 de Representación Proporcional y 1 diputación migrante)

16 alcaldías con sus respectivas concejalías.

El periodo de precampaña para la jefatura de Gobierno de la capital dará inicio el 5 de noviembre de 2023 y concluirá el 3 de enero de 2024, con 60 días en total.