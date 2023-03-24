Sandra Cuevas declara patrimonio cultural a sonideros en alcaldía Cuauhtémoc

El pasado jueves 23 de marzo de 2023, la alcaldesa de Cuauhtémoc, en Ciudad de México (CDMX), Sandra Cuevas Nieves, declaró como "Patrimonio Cultural de la Alcaldía Cuauhtémoc" a los sonideros.

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter donde Sandra Cuevas destacó como un "orgullo" el declarar como Patrimonio Cultural a los sonideros.

"Tuve el orgullo de reconocer a los Sonideros y declararlos "Patrimonio Cultural de la Alcaldía Cuauhtémoc" por su labor social y hacer comunidad; además de incorporarlos a un programa de trabajo permanente para continuar con nuestra reactivación económica", señaló a través de un tuit.

Asimismo, destacó que con fundamento en el artículo 53 de la Constitución Política de la CDMX, el cual dice en el punto XIV que una de las funciones de las alcaldías de la capital es: "Preservar el patrimonio, las culturas, identidades, festivales y la representación democrática", declaró como patrimonio cultural a los sonideros.

Tuve el orgullo de reconocer a los Sonideros y declararlos "Patrimonio Cultural de la Alcaldía #Cuauhtémoc" por su labor social y hacer comunidad; además de incorporarlos a un programa de trabajo permanente para continuar con nuestra reactivación económica. #SandraCuevasAlcaldesa pic.twitter.com/iRncKsVVS4 — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) March 23, 2023

Sandra Cuevas prohíbe bailes y sonideros en la Alameda Santa María la Ribera

El pasado 19 de febrero, varios vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc realizaron una manifestación afuera de la casa de la alcaldesa Sandra Cuevas, pues afirmaron que les quitaron bailes y actividades en la alameda de Santa María la Ribera porque a ella no le gusta el ruido.

Tras la manifestación por parte de los vecinos afuera de la casa de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, esta aseguró desde su residencia que los sonideros y bailes no regresarán a la alameda de Santa María la Ribera.

“La decisión no va a cambiar, yo les ofrecí la casa de cultura que está a unos metros, el deportivo Cuauhtémoc para adecuarlo para que fueran a bailar y pusieran el sonidero al volumen que quisieran. Tampoco estuvieron de acuerdo”, afirmó el mes pasado.

Juez da reverzaso a prohibición de sonideros en Kiosko Morisco

A pesar de la prohibición de los sonideros de Sandra Cuevas en el Kiosko Morosco, un juez federal ordenó que los permitiera. Esto se dio gracias a un amparo contra la orden de la alcaldesa de Cuauhtémoc por parte de los vecinos.