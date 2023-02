Vecinos se manifiestan frente a casa de Sandra Cuevas por prohibición de bailes y sonideros

La mañana de este domingo 19 de febrero varios vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc realizan una manifestación afuera de la casa de la alcaldesa Sandra Cuevas. Sostienen que les quitaron bailes y actividades en la alameda de Santa Maria la Ribera porque a ella no le gusta el ruido.

La manifestación se convocó desde el pasado sábado 18 de febrero, ya que, presuntamente, Sandra Cuevas busca prohibir hacer actividades recreativas en el Kiosko Morisco, como bailes, ubicado en la colonia Santa María la Ribera.

De acuerdo con un comunicado de prensa del pasado sábado, Sandra Cuevas responsabilizó al gobierno capitalino de promover la “alteración del orden público y la paz” en la Alameda de Santa María la Ribera. Esto a causa del grupo de vecinos que realizan la manifestación afuera de su casa.

Twitter @SandraCuevas_

Sandra Cuevas reitera que bailes no regresarán a la alameda de Santa María la Ribera

Tras la manifestación por parte de los vecinos afuera de la casa de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, esta aseguró desde su causa que los sonideros y bailes no regresarán a la alameda de Santa María la Ribera.

“La decisión no va a cambiar, yo les ofrecí la casa de cultura que está a unos metros, el deportivo Cuauhtémoc para adecuarlo para que fueran a bailar y pusieran el sonidero al volumen que quisieran. Tampoco estuvieron de acuerdo”, señaló.

Asimismo, Sandra Cuevas reiteró que su decisión no va a cambiar y los vecinos pueden seguirse manifestando, pero el sonido no va a estar permitido en la alameda de Santa María la Ribera. Asegura que los espacios públicos se están recuperando y no son para colocar sonideros.

Aseguran propaganda contra Claudia Sheinbaum, tras cateo en Cuauhtémoc

Cabe destacar que el pasado 26 de enero, tras un cateo realizado en la dirección de Desarrollo Social de la alcaldía Cuauhtémoc, se aseguró propaganda en contra de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo.

Sandra Cuevas aseguró que se trataba de un montaje y advirtió no temerle a nada.