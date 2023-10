Sandra Cuevas obtiene licencia temporal; Congreso CDMX la aprobó

En un comunicado se dio a conocer que la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, obtuvo la licencia temporal de 16 días, esto tras la aprobación del Congreso CDMX.

De acuerdo con lo establecido, será en punto de las 6:00 horas del miércoles 4 de octubre cuando inicie su jornada de posicionamiento por las 16 alcaldías que comprenden la Ciudad de México.

“La licencia temporal se dio con fundamento en lo dispuesto por el artículo 53 apartado A, numeral 8 de la Constitución Política y 66 de la Ley Orgánica de Alcaldías, ambas de la Ciudad de México”, establecen.

¿Quién quedará al frente de la alcaldía Cuauhtémoc ante la licencia de Sandra Cuevas?

Sandra Cuevas comunicó que durante su ausencia estará el Director General Jurídico y de Servicios Legales, José Guadalupe Medina Romero, así lo informó a los legisladores del Congreso de la Ciudad de México.

En votación económica, el #CongresoCDMX aprobó la licencia temporal de la persona titular de @AlcCuauhtemocMx, @SandraCuevas_. pic.twitter.com/srt2jTX6kv — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) October 3, 2023

Sandra Cuevas: ¿En qué fechas recorrerá 16 alcaldías de la CDMX?

La “gira” de Sandra Cuevas será del 4 de octubre al 19 de octubre, estas las hará en calidad de aspirante a la candidatura por la Jefatura de Gobierno de la CDMX por la Alianza Va por la Ciudad de México con la finalidad de dar a conocer cómo se resolverán los principales problemas que aquejan a los capitalinos

“Les hablaré personalmente para informarles que estaré en su alcaldía, que vamos a llevar a cabo actividades y asambleas, esperando tener el apoyo y respeto. No queremos tener confrontaciones, buscamos demostrar cómo se puede gobernar haciendo equipo, sean del color que sean”, detalló.

Sandra Cuevas acusa al Frente Amplio por México de dejarla fuera del proceso para la Jefatura de Gobierno CDMX

En los recientes días, Cuevas ofreció un mensaje en el que acusó que los integrantes del Frente Amplio por México se adelantaron al proceso y determinaron elegir dos candidatos.

“Por eso es que a mí, al no estar afiliada a ningún partido, pretenden no considerarme y no dejarme competir con mis compañeros”, sostuvo.

Tras el mensaje detalló que en caso de quedar fuera de la contienda por la jefatura de Gobierno CDMX, el partido estaría llevando a cabo un proceso antidemocrático para concentrar el poder en las mismas personas de siempre.