Sandra Cuevas se prepara para tomar la SSC, ¿disparando?

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, demostró a través de su cuenta de Twitter que se encuentra preparándose para tomar la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), cargo que por el momento está ocupado por Omar Harfuch; sin embargo, lo hizo disparando en la madrugada en un centro de práctica.

"En una sociedad acosada por la delincuencia: Los abrazos no valen. Necesitamos aplicar toda la fuerza de la ley para garantizar la seguridad. Con acciones integrales como abatir la pobreza y recuperación de espacios públicos. Nos preparamos para la #SSC, practicando de madrugada con tiros de precisión", escribió Sandra Cuevas.

En una sociedad acosada por la delincuencia: Los abrazos no valen. Necesitamos aplicar toda la fuerza de la ley para garantizar la seguridad. Con acciones integrales como abatir la pobreza y recuperación de espacios públicos. Nos preparamos para la #SSC, practicando de madrugada… pic.twitter.com/IY7iAv2FUj — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) June 6, 2023

Sandra Cuevas buscará ser secretaria de Seguridad Ciudadana de la CDMX

Con miras al final de su gobierno en la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas se destapó para ocupar el cargo de secretaria de la SSC, que actualmente tiene Omar García Harfuch, para las elecciones de 2024.

"Cuento con la capacidad para acabar con los delincuentes, con lo que le hace tanto daño a la ciudad y además no me tiembla la mano para hacer absolutamente nada", fueron sus palabras.

Por otro lado, Sandra Cuevas aseveró que apoyará a la alianza opositora para las elecciones de 2024, sobre todo para la jefatura de Gobierno, actual cargo de Claudia Sheinbaum Pardo. En ese sentido, la alcaldesa aseveró que le gustaría que Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, o el de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava fueran elegidos.

¡Un año! ¿ESTÁS LISTO? 🗳️



Tan sólo 12 meses, eso es lo que falta para elegir al próximo #presidente o presidenta de #México!🗳️ pic.twitter.com/YJQ13aXNDl — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 5, 2023

PAN, PRI y PRD firman alianza en CDMX para elecciones 2024

Fue el pasado 2 de mayo cuando los partidos PAN, PRI y PRD firmaron para ir juntos por la jefatura de Gobierno de la CDMX con la alianza "Va por la CDMX". Además del cargo principal en la capital, se decidirán a los nuevos alcaldes y alcaldesas de las demarcaciones, pues todos tomaron posesión el 1 de octubre de 2021, por lo que tendrán que concluir el próximo 30 de septiembre de 2024, con un periodo de tres años.

Cabe destacar que actualmente, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tiene un total de siete alcaldías, mientras que la oposición, en alianza, mantienen nueve, la Cuauhtémoc al mando de Sandra Cuevas.