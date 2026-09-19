Muere sargento del Ejército tras ataque armado en Tlaquiltenango, Morelos; ya hay dos detenidos

Un sargento del Ejército Mexicano murió en el municipio de Tlaquiltenango, Morelos, luego de resultar herido durante un ataque armado registrado durante la madrugada de este sábado 19 de septiembre.

De acuerdo con la información confirmada por autoridades, el hecho ocurrió en la comunidad de Palo Grande, donde elementos castrenses realizaban labores de vigilancia cuando se registró una agresión con armas de fuego que posteriormente derivó en un enfrentamiento.

La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó el fallecimiento del elemento militar y mantiene las investigaciones relacionadas con la agresión.

¿Qué pasó durante el enfrentamiento en Morelos?

Los primeros reportes señalan que los hechos ocurrieron alrededor de las primeras horas de este sábado sobre la calle Gorriones, en la comunidad de Palo Grande.

Durante el intercambio de disparos resultaron lesionados integrantes del Ejército, además de una persona civil. Uno de los elementos presentó heridas de gravedad, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Reportan dos personas detenidas tras asesinato del sargento

Tras el enfrentamiento se desplegó un operativo en la zona, como parte de las acciones para localizar a las personas que presuntamente participaron en la agresión contra los elementos militares.

Como resultado, dos personas fueron detenidas y quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su posible relación con los hechos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente sus identidades ni se ha informado sobre su situación jurídica.

Sin embargo, las autoridades continúan con la investigación la agresión en la comunidad de Palo Grande, mientras continúan las diligencias relacionadas con el fallecimiento del elemento del Ejército y las personas detenidas.