De lluvias a vientos destructivos, estas son las diferencias entre depresión y tormenta tropical en México

Durante la temporada de huracanes, entender las diferencias entre depresión y tormenta tropical resulta fundamental para dar seguimiento a los fenómenos meteorológicos de México, que, según los reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), uno de estos sistemas está localizado a más de dos mil kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, manteniendo un desplazamiento hacia el oeste-noroeste y perfilándose mar adentro hacia el norte de la península en dirección a Estados Unidos (EU).

Aunque las autoridades confirmaron que, por su distancia y trayectoria actual, no representa un peligro directo para las costas mexicanas, este evento permite analizar cómo evoluciona un ciclón tropical desde sus primeras etapas de formación hasta su degradación en aguas profundas, la cual ocurrirá de manera lenta.

¿Qué es una depresión tropical y cuáles son sus características?

Según los especialistas, la depresión tropical es la fase inicial en el desarrollo de un ciclón, y en esta etapa, el sistema registra una circulación organizada de aire, donde sus nubes aún no forman una estructura definida, asimismo, sus vientos máximos son de 63 km/h o menos, y se les asigna un número consecutivo según su orden de aparición en la temporada. Aunque esta es la etapa más débil, puede generar lluvias intensas, actividad eléctrica e inundaciones puntuales.

¿Cómo se identifica una tormenta tropical y en qué se diferencia?

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), cuando el fenómeno fortalece su intensidad, se convierte en una tormenta tropical, y en este punto, las nubes y los vientos rotan de forma más compacta alrededor de un centro definido. En este caso, los vientos máximos van de los 63 a 118 km/h, y debido a la fuerza del sistema recibe el nombre oficial de la lista meteorológica correspondiente. Asimismo, puede producir lluvias severas, oleaje elevado y vientos fuertes antes de evolucionar a huracán.

¿Cuáles son los riesgos de cada uno para México?

Aunque las lluvias benefician al país, pues recargan presas y mantos acuíferos, la acumulación rápida de agua causa desbordamientos y deslaves. Es por esto que las autoridades recomiendan asegurar objetos en azoteas, ubicar los refugios temporales más cercanos y seguir los avisos del semáforo de alerta de Protección Civil.