Llegan fuertes lluvias a México este lunes por la onda tropical y el monzón; así será el clima

México se prepara para las fuertes lluvias que propiciará el monzón, el cual recorre el noroeste del país, sumado a una inestabilidad atmosférica. Para el centro y el sur del país, la onda tropical número 28 también dejará precipitaciones importantes; ¿cómo estará el clima este lunes 17 de agosto?

México golpeado por varios sistemas; ¿qué causan las lluvias?

Este lunes, el país estará afectado por varios sistemas atmosféricos, entre ellos los canales de baja presión, circulaciones ciclónicas en altura, vaguadas y la onda tropical número 28.

En combinación, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé en su pronóstico más reciente: lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Puebla, además de chubascos y lluvias fuertes con tormentas eléctricas en el noreste, oriente, sur y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán.



Lluvias muy fuertes : Sinaloa (norte y sur) y Nayarit (norte y costa).

: Sinaloa (norte y sur) y Nayarit (norte y costa). Lluvias fuertes: Sonora (sureste), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Veracruz (sur), Oaxaca (este) y Puebla (sureste).

Sonora (sureste), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Veracruz (sur), Oaxaca (este) y Puebla (sureste). Chubascos con lluvias puntuales : Baja California Sur (sur), Jalisco (oeste), Colima, Michoacán (este), Guerrero (sur), Chiapas (este), Tabasco (oeste), Campeche (norte), Yucatán (norte y centro) y Quintana Roo (centro y sur).

: Baja California Sur (sur), Jalisco (oeste), Colima, Michoacán (este), Guerrero (sur), Chiapas (este), Tabasco (oeste), Campeche (norte), Yucatán (norte y centro) y Quintana Roo (centro y sur). Intervalos de chubascos: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos. Lluvias aisladas: Baja California.

Pronóstico de temperaturas en México lunes 17 de agosto

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y oeste).

Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y oeste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro), Sinaloa (norte), Chihuahua (este), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

Baja California Sur (centro), Sinaloa (norte), Chihuahua (este), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila (norte), Durango, Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Coahuila (norte), Durango, Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y Querétaro.

¿A qué hora va a llover en la CDMX y Edomex?

La Ciudad de México (CDMX) volverá a tener un día bastante lluvioso, pero el calor también dará pelea. En la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado; para la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias y chubascos.

La temperatura mínima será de 13 a 15 °C y la temperatura máxima será de 26 a 28 °C. Para Toluca, la temperatura mínima pronosticada será de 9 a 11 °C y la máxima de 22 a 24 °C.

