Llegan fuertes lluvias a México este lunes por la onda tropical y el monzón; así será el clima
El monzón seguirá afectando el noroeste de México con fuertes lluvias este lunes 17 de agosto. Al mal clima se suma la llegada de la onda tropical.
México se prepara para las fuertes lluvias que propiciará el monzón, el cual recorre el noroeste del país, sumado a una inestabilidad atmosférica. Para el centro y el sur del país, la onda tropical número 28 también dejará precipitaciones importantes; ¿cómo estará el clima este lunes 17 de agosto?
México golpeado por varios sistemas; ¿qué causan las lluvias?
Este lunes, el país estará afectado por varios sistemas atmosféricos, entre ellos los canales de baja presión, circulaciones ciclónicas en altura, vaguadas y la onda tropical número 28.
En combinación, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé en su pronóstico más reciente: lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Puebla, además de chubascos y lluvias fuertes con tormentas eléctricas en el noreste, oriente, sur y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán.
- Lluvias muy fuertes: Sinaloa (norte y sur) y Nayarit (norte y costa).
- Lluvias fuertes: Sonora (sureste), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Veracruz (sur), Oaxaca (este) y Puebla (sureste).
- Chubascos con lluvias puntuales: Baja California Sur (sur), Jalisco (oeste), Colima, Michoacán (este), Guerrero (sur), Chiapas (este), Tabasco (oeste), Campeche (norte), Yucatán (norte y centro) y Quintana Roo (centro y sur).
- Intervalos de chubascos: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.
- Lluvias aisladas: Baja California.
Pronóstico de temperaturas en México lunes 17 de agosto
- Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y oeste).
- Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro), Sinaloa (norte), Chihuahua (este), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila (norte), Durango, Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y Querétaro.
¿A qué hora va a llover en la CDMX y Edomex?
La Ciudad de México (CDMX) volverá a tener un día bastante lluvioso, pero el calor también dará pelea. En la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado; para la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias y chubascos.
La temperatura mínima será de 13 a 15 °C y la temperatura máxima será de 26 a 28 °C. Para Toluca, la temperatura mínima pronosticada será de 9 a 11 °C y la máxima de 22 a 24 °C.