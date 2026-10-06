CDMX activa la alerta más alta por lluvias: lista de alcaldías afectadas y zonas inundadas

¡Bajo el agua! Debido al Frente frío 1 y al temporal de lluvias que se encuentra activo, la Ciudad de México (CDMX) vive una noche de fuertes precipitaciones en gran parte de la capital.

En un principio se activó la alerta amarilla, pero conforme han pasado las horas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió la alerta púrpura, la alerta más alta que hay en el semáforo de lluvias; ¿qué zonas se ven afectadas?

Alcaldías con alerta por lluvias torrenciales en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral activó este 5 de octubre la Alerta Púrpura por persistencia de lluvias fuertes en la alcaldía Magdalena Contreras, donde se esperan acumulados de hasta 70 mm.

Además, se activó la Alerta Naranja para la alcaldía Tlalpan, debido a la persistencia de agua durante la noche, donde se esperan precipitaciones de 30 a 49 mm.

En tanto, se mantiene la Alerta Amarilla por lluvias fuertes en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Milpa Alta y Xochimilco.

⚠️🌧️ Se activa #AlertaPúrpura por persistencia de #lluvias fuertes para la noche del lunes 05/10/2026, en la demarcación: @ALaMagdalenaC. Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes para la noche del lunes 05/10/2026, en la demarcación: @TlalpanAl. Se mantiene #AlertaAmarilla por persistencia de lluvias fuertes para la noche del lunes 05/10/2026 en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @AlcMilpaAlta y @XochimilcoAl. Atiende las recomendaciones y mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 6, 2026

¿A qué hora dejará de llover en CDMX?

De acuerdo con los pronósticos, se espera que entre las 22:00 y las 23:00 horas la lluvia comience a disminuir y a alejarse gradualmente de la CDMX. Sin embargo, las precipitaciones podrían mantenerse durante la noche, principalmente en el poniente de la capital.

En la Magdalena Contreras, uno de los puntos con mayor intensidad de lluvia, se reportó un acumulado de 71.5 milímetros, pero el registro corresponde principalmente a una zona de montaña, por lo que hasta el momento no se han reportado afectaciones a la población.

Las autoridades mantienen activas distintas alertas debido a la persistencia de las lluvias, por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales y evitar salir de casa.

¿Qué hacer durante las lluvias fuertes en CDMX?

Durante este temporal, se recomienda evitar cruzar calles o avenidas que presenten encharcamientos, especialmente si el nivel del agua comienza a subir.

También es importante conducir con precaución, reducir la velocidad y mantener una distancia adecuada entre los autos, con el fin de evitar accidentes mayores.

Las autoridades también aconsejan no refugiarse debajo de árboles, espectaculares o estructuras que puedan representar un riesgo, así como mantenerse alejados de postes, cables eléctricos y zonas donde exista corriente de agua.