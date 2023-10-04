Se despista aeronave con 7 pasajeros abordo en Veracruz; cinco son traslados a hospital

Una aeronave sufrió un percance cuando intentaba aterrizar y terminó fuera de la pista del aeropuerto nacional El Lencero, del municipio Emiliano Zapata, Veracruz; cinco de los siete pasajeros a bordo terminaron en el hospital.

La Secretaría de Protección Civil de Veracruz informó que los hechos se registraron a las 11:53 horas cuando la aeronave regresaba de un viaje desde Chiapas. Al aproximarse a la pista, un incidente que aún está bajo investigación hizo que el avión tipo Learjet 45 se "despistara".

El aeropuerto activó los protocolos de respuesta y las fuerzas de tarea acudieron de forma inmediata para atender a la tripulación que sufrió lesiones menores.

Trasladan a hospitales a lesionados por accidente de avión en Veracruz

Protección Civil de Veracruz informó que, en la aeronave, viajaban siete personas, quienes fueron evacuadas por su propio pie. Sin embargo, cinco de ellas fueron trasladadas a un hospital de la zona por personal del Grupo Panteras de la Secretaría de Seguridad Pública.

Las imágenes difundidas por el gobierno de Veracruz exponen los daños que se registraron en la aeronave, la cual quedó a unos metros de la pista de aterrizaje.

Al sitio arribaron bomberos, elementos de Protección Civil y personal aeroportuario que atendieron la emergencia, para la cual se activaron protocolos por parte de autoridades estatales, municipales y federales, quienes reportaron que las actividades se detuvieron sólo por unos momentos.

"En el lugar atienden elementos de SEDENA, Guardia Nacional, PC Estatal y municipal, Grupo Panteras de SSP, Fuerza Civil, CRUM y Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios", añadieron las autoridades.

El aeropuerto nacional El Lencero es un recinto local que recibe menos de 20 vuelos al día. Sus principales clientes son los gobiernos y empresas que se trasladan a municipios cercanos o estados del sur del país; hasta el momento se desconoce el nombre de la compañía que realizaba el viaje, así como el de la tripulación que sufrió el percance.