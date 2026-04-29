¿Cuándo inician las lluvias más fuertes en México? En este mes se podría despertar “El Niño”

En medio de una ola de calor, el clima en México amenaza con lluvias fuertes por la llegada de “El Niño” Oscilación del Sur (ENOS). Un fenómeno climático vigilado por autoridades, ya que actualmente se encuentra en su fase neutra.

Con base en los últimos reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), existe una probabilidad del 61% de que “El Niño” despierte o resurja entre los meses de mayo y julio, lo que podría traer días calurosos, así como días lluviosos, especialmente en este mes.

“El Niño”: ¿Qué mes será el más lluvioso del año en México?

Durante una conferencia de prensa, Fabián Vázquez Romaña, titular del Servicio Meteorológico Nacional, indicó que México podrá experimentar días bastante lluviosos en el mes de junio, notando una mejora en el clima para julio.

Pero esta relativa calma no durará mucho debido a la temporada de huracanes en el Océano Atlántico y en el Pacífico, sumado al inicio de la canícula 2026, así como con la llegada de “El Niño”.

Para la llegada de agosto, las lluvias estarían cerca de la media, o incluso por debajo de lo habitual. Lo que se traduce en días calurosos y secos, en comparación con años anteriores.

El @GobiernoMX prevé inicio favorable de #Lluvias, con variaciones asociadas al establecimiento de El Niño.



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¿Qué es “El Niño” y por qué afecta a México?

El fenómeno de “El Niño” se produce cuando las aguas del Pacífico ecuatorial se calientan por encima de la norma; un incremento que produce variaciones en los patrones del clima en varias zonas del planeta.

Expertos advierten que en México se puede manifestar con una temporada de huracanes más activa en el Pacífico, y una menor actividad en el Atlántico.

Este fenómeno climático se presenta cada dos a siete años y suele durar entre nueve y doce meses, y aunque muchos lo han llamado un “super-El Niño”, el titular de la SMN precisó que si la temperatura del océano supera ciertos grados, el evento podría calificarse como fuerte o muy fuerte.

Si la anomalía llega a 1.5 grados, se cataloga de fuerte, y si supera los dos grados, sería un “Niño” muy fuerte. Se prevé que las condiciones neutrales del ENOS se mantengan hasta abril-junio de 2026.

Mientras que, en mayo-julio, es probable que “El Niño” surja (61% de probabilidad) y persista hasta finales del 2026, es decir, hasta los meses de octubre, noviembre y diciembre.

