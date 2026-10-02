Temblores en México: Se registra un sismo en Colima HOY 2 de octubre
Al ubicarse sobre placas tectónicas, México tiene actividad sísmica diario, con temblores que varían en magnitud y epicentro; este es el reporte completo HOY.
Con información confirmada por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), este viernes 2 de octubre de 2026 Azteca Noticias te presenta el reporte de todos los temblores en México, entre los que destaca un sismo hoy en Colima.
¿Por qué tiembla todos los días en México?
Nuestro país se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona con intensa actividad sísmica y volcánica; además, nos encontramos sobre placas que se mantienen en interacción: Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la del Caribe.
La interacción de las placas de Cocos y Rivera, que subducen con las de Norteamérica y del Caribe, provoca los temblores en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco, de acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano.
Aunque con menor frecuencia, esta actividad de las placas tectónicas también es la causa de sismos en Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Nuevo León, Sonora, Baja California, Baja California Sur y la Ciudad de México (CDMX).
Estos son todos los sismos HOY en estados de México
Se registran tres sismos en Acapulco
De acuerdo con el Sismológico, la madrugada de hoy ocurrieron tres temblores con epicentro cerca de Acapulco, Guerrero; sin embargo, en ningún caso se reportó que se hayan percibido.
🔵 Magnitud 3.4, a 23 kilómetros al este de Acapulco.
🔵 Magnitud 3.0, a 36 kilómetros al noreste del puerto.
🔵 Magnitud 3.2, a 15 kilómetros al noreste de Acapulco.
Se registra sismo de magnitud 4.2 en Oaxaca
La actividad sísmica en las primeras horas de este viernes 2 de octubre incluye un temblor de magnitud 4.2 a 32 kilómetros al noroeste de Puerto Escondido, Oaxaca.
Hasta el momento, no se reportan daños por este movimiento.
Ajustan magnitud del sismo en Colima
Después del reporte preliminar, la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) de Colima indicó que, de acuerdo con la actualización realizada por el Sismológico, el temblor tuvo una magnitud de 4.7 y no ameritó la activación de la alerta sísmica.
Sismo en Colima es percibido en el estado
Según datos del Sismológico, durante la madrugada ocurrió un temblor de magnitud preliminar 5.3, a una profundidad de 10 kilómetros, con epicentro a 42 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima.
Protección Civil de Colima confirmó que el sismo fue percibido en todo el estado, por lo cual se inició un monitoreo en los diez municipios para descartar posibles afectaciones.