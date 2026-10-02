Temblores en México: Se registra un sismo en Colima HOY 2 de octubre

Con información confirmada por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), este viernes 2 de octubre de 2026 Azteca Noticias te presenta el reporte de todos los temblores en México, entre los que destaca un sismo hoy en Colima.

¿Por qué tiembla todos los días en México?

Nuestro país se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona con intensa actividad sísmica y volcánica; además, nos encontramos sobre placas que se mantienen en interacción: Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la del Caribe.

La interacción de las placas de Cocos y Rivera, que subducen con las de Norteamérica y del Caribe, provoca los temblores en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco, de acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano.

Aunque con menor frecuencia, esta actividad de las placas tectónicas también es la causa de sismos en Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Nuevo León, Sonora, Baja California, Baja California Sur y la Ciudad de México (CDMX).