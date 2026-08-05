El Cinturón de Fuego ‘despierta’: Volcanes en Guatemala y Japón hacen erupción en menos de 24 horas y encienden las alarmas en el Pacífico

Una inusual actividad volcánica enciende las alertas a nivel mundial. En menos de 24 horas se han registrado dos erupciones en Guatemala y Japón, poniendo en máxima vigilancia a las autoridades ante el riesgo de nuevos eventos en el Pacífico.

El Cinturón de Fuego, también conocido como Anillo de Fuego, es una cadena tectónica de unos 40 mil kilómetros de longitud que rodea la cuenta del Océano Pacífico; se caracteriza por su mayor actividad sísmica y volcánica de todo el planeta.

Erupciones simultáneas en Cinturón de Fuego: ¿Qué pasó en Guatemala y Japón?

Guatemala y Japón registraron erupciones volcánicas con menos de 24 horas de diferencias, encendiendo las alarmas de monitoreo a lo largo del Océano Pacífico, pero ¿cómo está la situación en ambos países?

Situación volcánica en Guatemala

El Volcán de Fuego, ubicado en Guatemala, entró en erupción arrojando lava, ceniza y rocas. Registró columnas de gas y ceniza de más de 7 mil metros de altura.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) elevó a alerta roja la zona de emergencia para evacuar de manera preventiva a más de mil 400 habitantes de comunidades vulnerables hacia albergues temporales en Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango.

Actividad volcánica registrada en Japón

El Volcán Sakurajima en Japón registró explosiones en el cráter Minamidake, generando una potente columna de ceniza y humo que superaron los 3 mil 500 metros de altura.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) mantiene el nivel de alerta en Nivel 3, es decir restricción de acceso al volcán, advirtiendo sobre el riesgo de caída de grandes rocas volcánicas y flujos piroclásticos dentro de un radio de 2 kilómetros alrededor del cráter.

Autoridades activaron los protocolos preventivos sin reportar víctimas ni daños estructurales severos, destacando el uso de una de las redes de sensores sísmicos.

¿Por qué el Cinturón de Fuego concentra los volcanes más activos del mundo?

El Cinturón de Fuego concentra la mayor cantidad de volcanes activos debido al proceso tectónico como subducción, derivado del movimiento constate de las placas que conforman la corteza terrestre alrededor del Océano Pacífico.



Subducción de placas: Las placas oceánicas se hunden bajo las continentales debido a su densidad y al choque constante entre ellas.

Las placas oceánicas se hunden bajo las continentales debido a su densidad y al choque constante entre ellas. Generación de magma: A altas profundidades, la presión y el calor funden la roca, creando magma cargado de gases.

A altas profundidades, la presión y el calor funden la roca, creando magma cargado de gases. Ascenso por fracturas: El magma busca salir a la superficie a través de las grietas formadas por la intensa fricción tectónica.

El magma busca salir a la superficie a través de las grietas formadas por la intensa fricción tectónica. Válvula de escape global: Concentra la mayor liberación de energía térmica del planeta, albergando el 75% de los volcanes activos.

¿Cuáles son los volcanes más activos del Cinturón de Fuego?

En total, el Cinturón de Fuego del Pacífico concentra alrededor de 450 volcanes; sin embargo, no todos presentan una actividad volcánica intensas. Te compartimos las montañas volcánicas que destacan por su frecuencia de erupciones.

