Registra tu inmueble para el Segundo Simulacro Nacional del 19 de septiembre: Requisitos, formulario y revalidación

La fecha del Segundo Simulacro Nacional de este 2026 ya está más cerca que nunca y si tu intención es hacer el registro de tu inmueble para dicho ejercicio y obtener tu certificación, te decimos cómo hacerlo.

Esta es la guía para que tu negocio sea uno de los participantes en el ejercicio conmemorativo y de prevención.

¿Qué es el registro de inmuebles para el Simulacro Nacional?

El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, y la Coordinación Nacional de Protección Civil, CNPC, convoca a empresas, instituciones públicas, privadas y escuelas a registrar sus inmuebles.

El registro permite medir el número de participación, evaluar los tiempos de evacuación y certificar a los que participaron durante el ejercicio.

El proceso se hace a través de la página https://simulacronacional.sspc.gob.mx/segundosimulacronacional2026/

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➡️ https://t.co/Sa6UuG1TCm pic.twitter.com/VtBj1cBMi8 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) August 10, 2026

Paso a paso para el registro o revalidación de tu inmueble

Seleccionar entidad: Entra a la plataforma y elige el estado donde se ubica el inmueble. Llenar el formulario de datos: Te piden la siguiente información:

Correo electrónico de contacto.

Tipo de inmueble, comercial, habitacional, educativo, industrial, oficinas, etc.

Número de niveles o pisos de la edificación.

Sector al que pertenece, público, privado o social.

Tipo de propiedad, propia, rentada, etc. Elegir la hipótesis de riesgo: Selecciona el escenario sísmico o la hipótesis que mejor se adapte a la ubicación de tu negocio.

Revalidación de registros previos: Si el inmueble ya fue registrado en simulacros anteriores Revalidación, que permite actualizar los datos y confirmar la participación para la edición de septiembre de 2026.

¿Cuáles son las hipótesis del Segundo Simulacro Nacional?

Las autoridades determinaron 5 hipótesis sísmicas regionales:



Zona Centro: Sismo magnitud 7.7 con epicentro a 15 km al suroeste de Tehuacán, Puebla , profundidad de 67 km. Afecta a 14 entidades: CDMX, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz.



Sismo con epicentro a 15 km al suroeste de , profundidad de 67 km. Afecta a 14 entidades: CDMX, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz. Zona Noroeste: Sismo magnitud 7.1 a 26 km al sureste de Mexicali, Baja California , profundidad de 30 km. Afecta a 5 entidades: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora y Sinaloa.



Sismo a 26 km al sureste de , profundidad de 30 km. Afecta a 5 entidades: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora y Sinaloa. Zona Noreste: Sismo magnitud 5.2 a 8 km al oeste de Allende, Nuevo León , profundidad de 10 km. Afecta a 7 entidades: Aguascalientes, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.



Sismo a 8 km al oeste de , profundidad de 10 km. Afecta a 7 entidades: Aguascalientes, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Península de Yucatán: Sismo magnitud 7.0 a 110 km al noreste de Cabo Catoche / Isla Contoy , profundidad de 15 km. Afecta a 3 entidades: Campeche, Quintana Roo y Yucatán.



Sismo a 110 km al noreste de , profundidad de 15 km. Afecta a 3 entidades: Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Golfo de Tehuantepec: Sismo magnitud 7.6 a 75 km al suroeste de Tonalá, Chiapas, profundidad de 22 km. Afecta a 3 entidades: Chiapas, Oaxaca y Tabasco.

¿Cuándo es el Segundo Simulacro Nacional y a qué hora?

La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, confirmó las fechas del ejercicio.

