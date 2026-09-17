¿Pa’ arriba, pa’ bajo o quietecitos? La regla de los pisos que debes aplicar en el Simulacro Nacional 2026 en México

Evacuar no siempre es la mejor opción. Este 19 de septiembre se realizará el Segundo Simulacro Nacional 2026, activando el sonido de la alerta sísmica en distintas regiones del país, por lo qué es importante saber cómo actuar ante esta situación, pero ¿cómo evacuar un edificios según el piso en el que estés?

Dependiendo del piso en el que te encuentres, la regla indica si debes evacuar de inmediato, evaluar tu tiempo o replegarte en una zona de menor riesgo.

¿A qué hora sonará la alerta sísmica este 19 de septiembre 2026?

¡No te vayas a espantar! La alerta sísmica sonará el sábado 19 de septiembre 2026 alrededor de las 12:00 horas del tiempo centro de México, esto como parte del Segundo Simulacro Nacional.

Además de la activación de altavoces, la alerta llegará como un mensaje de texto a los dispositivos móviles de México.

¿Qué hacer según el piso en el que te encuentres durante la alerta sísmica en México?

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) compartió las reglas básicas a seguir dependiendo del número de piso en el que te encuentres durante la activación de la alerta sísmica.

De 1 a 3 pisos: Aprovecha los segundos de anticipación

Si te encuentras cerca de una salida y tienes el tiempo suficiente para evacuar de forma segura, dirígete al punto de reunión.

De 4 a 5 pisos: Evalúa el tiempo real para salir

Si la salida no es inmediata, repliégate en una zona de menor riesgo previamente identificada.

De 6 a más piso: Evita bajar durante la alerta sísmica; qué hacer

Repliégate de inmediato en una zona de menor riesgo y espera a que termine por completo el movimiento.

🚨 ¿Escuchas la alerta y sales corriendo?… 🚫 ¡No tan rápido! 🚷



Cuando suena la alerta sísmica, cada segundo cuenta, pero no todos necesitamos hacer lo mismo. ⛑️ La decisión depende de dónde estés, cuánto te tome llegar a una salida y qué tan segura sea la ruta. 🏙️➡️



🏘️ En… pic.twitter.com/avNOIveUdE — ISSSTE (@ISSSTE_mx) September 16, 2026

¿Por qué evacuar no siempre es la opción más segura?

Evacuar no siempre es la opción más segura debido a los graves riesgos asociados al traslado masivo de personas durante una emergencia. En muchas ocasiones, los peligros del trayecto superan a los de permanecer en un lugar seguro y bien preparado.

Recomendaciones para el Segundo Simulacro Nacional en México

El Segundo Simulacro Nacional de 2026 en México se realizará el sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, tiempo del centro del país.

Antes del simulacro:

