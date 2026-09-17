¡Los perros y gatos también cuentan! Así puedes proteger a tu mascota ante un sismo en México; todo lo que debes saber

No lo dejes atrás. Ante los constantes sismos en México es importante estar preparados para evacuar y mantenernos a salvo durante el movimiento telúrico, incluyendo a nuestras mascotas en el plan de emergencia, pero ¿cómo podemos proteger a nuestros perros y gatos?

Reaccionar a tiempo, tener a la mano la transportadora o la correo, además de una mochila de emergencia, puede hacer la diferencia para proteger a toda la familia.

Antes del sismo o simulacro en México: ¿Cómo proteger a tus mascotas?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país compartió algunas recomendaciones clave para proteger a las mascotas antes del sismo o simulacro en México; te las compartimos.



Identifícalos : Asegúrate que porten un collar con sus placas y datos de contacto actualizados.

: Asegúrate que porten un collar con sus placas y datos de contacto actualizados. Anticípate: Acostúmbralos a viajar en la transportadora y a seguir indicaciones para facilitar una evacuación segura.

Acostúmbralos a viajar en la transportadora y a seguir indicaciones para facilitar una evacuación segura. Prepáralos para salir : Ten a la mano la correa de tu perro y la transportadora de tu gato; mantenlas cerca de la puerta.

: Ten a la mano la correa de tu perro y la transportadora de tu gato; mantenlas cerca de la puerta. Inclúyelos en tu 'mochila de emergencia': Considera las necesidades de tu mascotas para estar preparados.

Durante el sismo: ¿Cómo evacuar con tu perro o gato de forma segura?

Durante el temblor o el simulacro, lo primero que debes hacer es conservar la calma, colocarles su correo o meterlos a la transportadoras y salir del lugar.

Recuerda que al evacuar es importante mantenerlos cerca; evita que corran y se separen de ti.

#Sismo l En caso de sismo, mantener la calma y estar preparado es indispensable para proteger a tus animales de compañía. 🐶🐱



Toma en cuenta estas recomendaciones para cuidar de quienes también forman parte de tu familia. Recuerda, ellos dependen de ti. ❤️ pic.twitter.com/zf8omL1S3T — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 17, 2026

¿Qué debes incluir en la ‘mochila de emergencia’ de tu mascota?

Arma su propia mochila de emergencia. Tener un kit para tu mascota puede hacer la diferencia entre el caos y la seguridad; te compartimos los elementos que debe tener para proteger a tu gatito.

