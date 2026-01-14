Piden cuidar relación con Trump: Senado alerta por riesgos para México

Senadores de la República exhortaron al gobierno federal a actuar con cautela y responsabilidad frente a la relación bilateral con Estados Unidos, al advertir que los riesgos actuales no solo se concentran en el ámbito migratorio o de seguridad, sino también en el terreno económico y comercial. Legisladores de oposición alertaron que las presiones del presidente Donald Trump podrían escalar y tener consecuencias graves para México si no se atienden con una estrategia clara y profesional.

Durante pronunciamientos públicos, los senadores subrayaron que cualquier diferencia con el gobierno estadounidense debe canalizarse por la vía política y diplomática, evitando confrontaciones innecesarias que tensen aún más una relación considerada estratégica para el país.

El T-MEC, “de vida o muerte” para la economía mexicana

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés , advirtió que Donald Trump ya ha amagado con dejar morir el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que tendría efectos devastadores para la economía nacional. Recordó que cerca del 85 por ciento de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos y que alrededor de 12 millones de trabajadores dependen directamente del intercambio comercial con ese país.

Anaya subrayó que el T-MEC no es un acuerdo menor y calificó su renovación como un asunto “de vida o muerte” para México. En ese contexto, exigió al gobierno federal evitar tanto la improvisación como la sumisión en las negociaciones con Washington. “Lo que está en juego es el futuro económico de millones de familias”, afirmó el senador panista.

Senadores hacen un llamado a la prudencia

El legislador también llamó a la prudencia en la política exterior y criticó acciones que, a su juicio, han generado incomodidad en Estados Unidos. Entre ellas mencionó la falta de un combate frontal contra los cárteles del narcotráfico, el respaldo a gobiernos autoritarios en América Latina y el envío de petróleo a Cuba , temas que han sido señalados en Washington.

Además, Anaya consideró que la llamada reforma judicial y la omisión frente al crimen organizado forman parte de un escenario que podría ser utilizado como argumento para frenar o condicionar el acuerdo comercial. Advirtió que, si continúan los señalamientos sobre presuntos vínculos de Morena con el crimen organizado, esto podría afectar directamente la firma o continuidad del Tratado de Libre Comercio.

Morena no busca una reforma electoral.

Busca controlar las elecciones y acabar con la independencia del INE. Esa es la #LeyMaduro: cambiar las reglas cuando empiezas a tener miedo a la gente. pic.twitter.com/DEaPaphuBx — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) January 14, 2026

PRI urge diálogo directo con Donald Trump

Por su parte, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, consideró urgente que la presidenta de México busque un encuentro directo con Donald Trump para recomponer la relación bilateral. “Nunca es tarde para buscar al presidente Donald Trump”, afirmó, al insistir en la necesidad de un diálogo franco y de alto nivel.

Añorve responsabilizó al expresidente Andrés Manuel López Obrador de haber deteriorado la relación con Estados Unidos al minimizar el problema del fentanilo. Recordó que, pese a las declaraciones del exmandatario, las detenciones relacionadas con esta droga continúan en México, lo que mantiene el tema como una prioridad para el gobierno estadounidense.

El senador priista lamentó que se haya perdido de vista el escenario político en Estados Unidos y la posibilidad del regreso de Trump al poder, lo que —dijo— terminó por dañar una relación que históricamente había sido de cooperación y armonía entre ambos países.