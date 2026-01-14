En vísperas de la reunión de la Comisión Permanente, el líder de los senadores de Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, lanzó una severa advertencia sobre las intenciones del partido en el poder respecto a una nueva propuesta de modificación de la Reforma electoral .

Ricardo Anaya advierte sobre intentos de centralización del poder en la nueva reforma electoral

El legislador panista sostuvo que estas acciones forman parte de un esquema de dominio absoluto que busca replicar modelos de gestión política externos, refiriéndose a la iniciativa como una estrategia de centralización que atenta contra las bases de la democracia mexicana.

De acuerdo con las declaraciones del coordinador parlamentario, la intención principal de este proyecto es subordinar al Instituto Nacional Electoral. Anaya argumentó que, tras haber tomado control de las ramas legislativa y judicial, así como de la Fiscalía General de la República, el grupo oficialista ahora pretende manipular el organismo encargado de las votaciones para determinar de manera unilateral los triunfos en futuros procesos electorales.

El senador subrayó que esta búsqueda de control surge de un temor genuino por parte del gobierno debido a una reducción considerable en su respaldo ciudadano, la cual estima en una caída de entre quince y diecisiete puntos de aprobación durante el último periodo anual.

El representante del PAN hizo un recuento de lo que considera una desaparición sistemática de los equilibrios de poder. Mencionó que la eliminación de instituciones autónomas encargadas de la transparencia, la evaluación de políticas sociales, la competencia económica y las telecomunicaciones, junto con el debilitamiento del juicio de amparo, son pasos previos para consolidar un régimen sin contrapesos.

El senador critica la desaparición de equilibrios de poder y la manipulación del INE

Según su perspectiva, el único elemento que falta por capturar para concretar este plan de permanencia forzada en el gobierno es la administración de los comicios.

Respecto a la propuesta de incluir el proceso de revocación de mandato en las elecciones de mitad de sexenio, Anaya manifestó que esto evidencia la urgencia del oficialismo por mantenerse vigentes ante el descenso de su popularidad.

Aunque aclaró que su partido no promueve este mecanismo, señaló que si la ciudadanía optara por retirar del cargo a la actual mandataria, sería inaceptable que la mayoría parlamentaria designara a un relevo de manera directa, pues ello constituiría un engaño a la voluntad popular. En su lugar, exigió que cualquier salida anticipada desemboque en un proceso de votación auténtico y abierto.

PAN ve riesgos para la estabilidad económica de México por relación comercial con EU

En el plano internacional, el senador expresó su preocupación por la estabilidad del Tratado de Libre Comercio ante las posturas del gobierno estadounidense.

Resaltó que la relación comercial es un asunto de supervivencia económica para México, dado que la gran mayoría de los productos nacionales tienen como destino el vecino país del norte y millones de empleos locales dependen de este flujo. Advirtió que factores como la reciente reforma al Poder Judicial y las sospechas de nexos entre integrantes del oficialismo y grupos delictivos proporcionan argumentos negativos que ponen en riesgo la renovación del acuerdo.

Finalmente, Anaya criticó la falta de transparencia en la política exterior, específicamente sobre la transferencia de recursos energéticos a la isla de Cuba. Exigió que se detengan estos envíos de petróleo mientras no se aclare si son ventas o donaciones, argumentando que este apoyo solo beneficia a la cúpula gobernante de aquel país y perjudica la imagen de México ante sus socios comerciales.

