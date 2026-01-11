¡Ultimátum a la dictadura! Cuba no recibirá más petróleo ni dinero: Donald Trump

Tras la captura de Nicolás Maduro, dictador depuesto de Venezuela, Donald Trump pone en la mira al régimen de Cuba y aseguró que la tiranía castrista no recibirá más dinero ni petróleo.

En su perfil de Truth Social, Trump señaló que el gobierno de Díaz-Canel provee “servicios de seguridad” a los dos últimos dictadores de Venezuela , Hugo Chávez y Nicolás Maduro, a cambio de grandes cantidades de petróleo y dinero “pero ya no más”.

Añadió que, después de que los militares cubanos murieron tras el ataque contra Caracas, donde fallecieron al menos 32 milicianos del régimen que formaban parte de la guardia de Maduro Moros.

“Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los mantuvieron secuestrados durante tantos años. Venezuela ahora cuenta con Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo (¡con diferencia!), para protegerlos, y los protegeremos”, mencionó Trump en su mensaje.

El presidente estadounidense añadió como sugerencia encarecida que el régimen de la isla llegue a un acuerdo “antes de que sea demasiado tarde”.

¿Qué dijo el dictador de Cuba?

Miguel Díaz-Canel, dictador de Cuba, rechazó en redes sociales la amenaza del presidente Donald Trump y sostuvo que Estados Unidos no tiene autoridad moral para imponer un acuerdo a la isla. A través de X, Díaz-Canel afirmó que Cuba es una nación libre, independiente y soberana, y subrayó que nadie puede dictarle sus decisiones.

“Cuba no ataca; ha sido atacada por Estados Unidos durante 66 años, y no amenaza; se prepara, lista para defender la patria hasta la última gota de sangre”, escribió el mandatario cubano en su publicación. En la misma línea, el canciller Bruno Rodríguez señaló en X que Cuba tiene derecho a importar combustible de cualquier proveedor dispuesto a exportarlo.

¿Por qué Cuba depende del petróleo extranjero?

Venezuela solía ser el principal proveedor de petróleo de Cuba; sin embargo, de acuerdo con datos de envío, ningún cargamento ha salido de puertos venezolanos hacia la isla desde la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses la semana pasada.

La economía cubana depende del crudo y de combustibles importados, suministrados principalmente por Venezuela y, en fechas recientes, por México , además de compras en el mercado abierto. Estos insumos son clave para mantener en operación los generadores de energía y el parque vehicular del país.

