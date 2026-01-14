“Protegen criminales": Donald Trump amenaza con cortar fondos a “ciudades santuario”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció que su gobierno detendrá los pagos federales a ciudades y estados con políticas santuario desde el 1 de febrero de 2026. Él compartió esta decisión durante un discurso ante el Detroit Economic Club en Michigan ayer 13 de enero de 2026. Trump asegura que estas ciudades protegen a criminales en detrimento de los ciudadanos estadounidenses.

¿Qué implica el recorte de pagos federales para los estados y ciudades?

“A partir del 1 de febrero, no realizaremos pagos a ciudades santuario ni a estados que las alberguen, porque hacen todo lo posible para proteger criminales a expensas de los ciudadanos estadounidenses”, declaró el presidente. Él agregó: “Y eso genera fraude, crimen y todos los demás problemas que surgen. Así que no realizaremos pagos a nadie que apoye las ciudades santuario".

El anuncio llega en medio de tensiones crecientes por migración y crimen, como la muerte de una mujer estadounidense en Minnesota tras una manifestación por las redadas masivas de ICE.

.@POTUS: "Starting February 1st, we're not making any payments to Sanctuary Cities or states having Sanctuary Cities because they do everything possible to protect criminals at the expense of American Citizens, and it breeds fraud and crime." pic.twitter.com/ixh5XEtyBt — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 13, 2026

¿Qué son las ciudades santuario?

Las “ ciudades santuario ” son localidades que optan por no colaborar de manera activa con las autoridades migratorias federales. En la práctica, esto puede implicar no compartir información sobre el estatus migratorio de sus residentes ni realizar detenciones sin una orden judicial.

Este tipo de políticas tienen como objetivo brindar protección a los migrantes indocumentados frente a posibles deportaciones masivas y representan un compromiso institucional con la defensa de sus derechos.

Antecedentes judiciales complican la ejecución del plan de Trump

El año pasado, un juez bloqueó un intento similar de la administración Trump. Ese fallo impidió negar fondos a más de 30 ciudades con políticas que restringen la colaboración con inmigración federal. La decisión judicial pausó medidas contra estas jurisdicciones.

Ahora, Trump reactiva la iniciativa pese a los obstáculos legales. Expertos anticipan batallas en tribunales que podrían retrasar o modificar el corte de fondos. Esta acción refleja la estrategia continua del presidente para reformar políticas migratorias.

El factor Minnesota: fraude en cuidado infantil y muerte de civil elevan la tensión

Durante el mismo discurso, Trump mencionó suspensiones adicionales de pagos. Él apuntó a fraudes en centros de cuidado infantil en Minnesota. “También hemos suspendido pagos relacionados con estafadores sospechosos en Minnesota, de los cuales hay muchos”, afirmó.

El gobierno de Trump bloqueó fondos de cuidado infantil a cinco estados, incluido Minnesota. Sin embargo, un juez detuvo esa suspensión mientras continúan los argumentos legales en la corte.