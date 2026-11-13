Antonio Oseguera Cervantes, conocido como “Tony Montana” y hermano del extinto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes,“El Mencho”, recibió una sentencia de 22 años y seis meses de prisión en Estados Unidos este viernes 13.

Lejos del apodo de película de gánsteres, su audiencia en Washington D.C. dejó ver otra cara: la de un hombre enfermo, a punto de cumplir 70 años, que suplicó compasión para no morir en una celda.

La carta con la que “Tony Montana” rogó por su libertad

Previo al fallo de la jueza federal Beryl A. Howell, Oseguera Cervantes mandó una carta pidiendo clemencia. “Lamento profundamente mis acciones y el daño que causaron. Sé que cometí errores graves y acepto la responsabilidad por ellos”, escribió para disculparse con el tribunal y la sociedad.

En el texto relató su infancia pobre en Michoacán junto a seis hermanos, el abandono de su padre y las épocas en que les faltaba comida. Con varias enfermedades crónicas a cuestas, confesó que su mayor temor es morir lejos de su familia y pidió la oportunidad de ver crecer a sus dos hijos menores, una niña de seis años y un niño de dos.

El jaloneo por los años de cárcel y su peso en el CJNG

La condena quedó en un punto medio tras declararse culpable el pasado 31 de julio. La Fiscalía estadounidense pedía 30 años de prisión, pero tanto su defensa como la Oficina de Libertad Condicional propusieron 20 años. Al final, la jueza Howell dictó 17 años y medio por distribuir cocaína y metanfetamina, más cinco años por posesión de armas.

Tras su traslado desde México en febrero de 2025, las autoridades acreditaron que “Tony Montana” reportaba directamente a su hermano “El Mencho” desde 2010. Conseguía precursores químicos para laboratorios, enviaba droga a Estados Unidos y lavaba las ganancias del cártel en casas de cambio, reuniones a las que siempre iba armado con una pistola.

Con esta resolución desde la Corte del Distrito de Columbia, en Washington, se cierra el expediente en su contra por meter droga a suelo estadounidense y usar armas dentro de sus operaciones de narcotráfico.