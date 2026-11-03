“Temo morir lejos de mi familia": la carta de arrepentimiento del hermano de “El Mencho” desde su celda en EU

El narcorraficante Antonio Oseguera Cervantes, "Tony Montana", se dijo arrepentido de lo que hizo. Ahora, desde Estados Unidos, el hermano de "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) abatido en Tapalpa, Jalisco, externó tener miedo de morir preso sin ver a su familia.

"Tony Montana" tiene 68 años actualmente. Fue trasladado a Estados Unidos el 27 de febrero de 2025 luego de ser detenido y estar preso en México, donde incluso piso el penal de máxima seguridad del Altiplano en 2022.

La sentencia que "Tony Montana" espera recibir en EU

Estados Unidos le buscaba por lavado de dinero y narcotráfico internacional, pero antes de llegar a ese país estuvo encarcelado en México; sin embargo, quedó en libertad. Años después, el hermano de quien fuera uno de los narcotraficantes más buscados pidió una sentencia considerable.

A través de un escrito al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, que fue dado a conocer por el periodista Keegan Hmailton, "Tony Montana" solicitó una condena de 20 años de prisión debido a su estado de salud.

"Casi no existe posibilidad de que sobreviva a una pena de prisión de 30 años. Es altamente cuestionable si siquiera lograría cumplir los 20 años recomendados por el Servicio de Libertad Probatoria de Estados Unidos (...) desafortunadamente, dada la edad del señor Oseguera y su precario estado de salud, una sentencia de 30 años conduciría con toda probabilidad al mismo resultado final para él en lo personal que si hubiera ido a juicio: morir en prisión sin poder regresar jamás con su familia o sus hijos", se lee en el documento.

Hermano de "El Mencho" escribe carta desde EU; ¿qué dijo?

En julio de 2026, “Tony Montana”, hermano de “El Mencho”, se declaró culpable de narcotráfico ante una Corte Federal del Distrito de Columbia, ante la que dmitió su responsabilidad en los delitos de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, además de un cargo relacionado con el uso de armas de fuego para facilitar las operaciones de narcotráfico del CJNG.

#URGENTE | Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, se declaró culpable en Estados Unidos de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, además de un delito relacionado con el uso de armas de fuego para facilitar el narcotráfico. https://t.co/m7NLcALxgc — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 31, 2026

Tony Montana" fue detenido en 1996 por conspiración para distribuir heroína y lo deportaron a México, donde fue puesto en libertad.

Luego, en 2015, fue detenido de otra vez en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, por delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, pero quedó libre porque se violó su debido proceso.

Antonio Oseguera Cervantes años después externó que lamenta sus acciones, al aceptar lo que hizo y la responsabilidad por sus actividades criminales y escribió:

“Le escribo con gran respeto y humildad. Lamento profundamente mis acciones y el daño que causaron. Sé que cometí errores graves y acepto la responsabilidad por ellos. Quiero disculparme ante el Tribunal, ante la sociedad y ante todos los afectados por mi conducta (...) pronto tendré setenta años y padezco varias afecciones médicas crónicas. Uno de mis mayores temores es morir lejos de mi familia. Amo mucho a mis hijos y a mi familia, y espero tener la oportunidad algún día de pasar los años que me quedan de vida con ellos".

