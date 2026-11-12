SEP confirma puente este fin de semana: ¿Qué días no habrá clases y por qué según el calendario?

Estudiantes y padres de familia tendrán un respiro de las actividades escolares antes de cerrar el mes de noviembre. El calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública, SEP, para el ciclo 2026-2027 marca un puente justo para este fin de semana de noviembre.

¿Qué días exactamente se suspenden las clases en las escuelas de nivel básico y cuál es el motivo marcado en las fechas oficiales?

¿El lunes 16 de noviembre hay clases?

De acuerdo con el calendario escolar vigente, la suspensión de actividades inicia con el fin de semana.

Al juntarse con el sábado 14, el domingo 15 y el lunes 16 de noviembre, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria disfrutarán de un fin de semana largo de tres días seguidos sin acudir a los planteles.

¡VACACIONES DE INVIERNO 2026! 🎄 Habrá 19 días seguidos sin clases en preescolar, primaria y secundaria. ❄️



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¿Hay clases el viernes 13 de noviembre?

El viernes 13 de noviembre está señalado con un recuadro color azul en el calendario oficial.

Según la SEP, este día planeado exclusivamente para el registro de calificaciones por parte de los maestros, aunque los estudiantes sí tendrán clases normales.

¿Por qué no hay clases el lunes 16 de noviembre?

El lunes 16 de noviembre aparece marcado con un círculo negro que indica suspensión de labores docentes.

Este día inhábil se otorga en conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana, fecha histórica que aparece en negrillas el viernes 20 de noviembre, pero cuyo descanso oficial se recorre al lunes.

¿Cuándo regresan a clases y qué día es la entrega de boletas?

Tras disfrutar de este puente, los estudiantes deberán regresar de manera normal a sus escuelas el martes 17 de noviembre.

Después, del lunes 23 al jueves 26 de noviembre, los docentes realizarán el registro y comunicación de los resultados de la primera evaluación del ciclo escolar a los padres de familia.

🎄📚 Ya hay fecha para las vacaciones de invierno: la SEP estableció que el último día de clases será el viernes 18 de diciembre de 2026. El descanso comenzará el lunes 21 y terminará el jueves 7 de enero de 2027https://t.co/IrJoBZJHCq — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 8, 2026

¿Cuándo es el viernes de Consejo Técnico de noviembre?

Además de este puente, el calendario marca el viernes 27 de noviembre como día de sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, por lo que tampoco habrá clases para los alumnos en esa fecha, sumando un descanso más antes de las vacaciones de diciembre.