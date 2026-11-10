¿Cuándo será la primera entrega de calificaciones? Esto marca el calendario oficial de la SEP

El primer trimestre del ciclo escolar está por cerrar sus primeras evaluaciones y los padres de familia ya se preguntan cuándo podrán consultar las calificaciones de sus hijos. Según el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública, SEP, para el ciclo 2026-2027, las fechas para la entrega de boletas y reporte de resultados están programadas para finales de noviembre.

¿Exactamente qué días abarca este proceso en las escuelas de educación básica?

¿Cuándo es la primera entrega de calificaciones de la SEP?

De acuerdo al calendario escolar, el periodo asignado para el registro y comunicación de los resultados de la evaluación abarca del lunes 23 al jueves 26 de noviembre de 2026.

Durante estos cuatro días, los profesores entregarán los reportes y boletas a los padres de familia.

¡Atención, estudiantes y padres de familia! ¿Habrá megapuente de 4 días en noviembre? 🗓️🎒



La SEP contempla un fin de semana largo para algunos alumnos con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana 🇲🇽 👇https://t.co/km98Ze0SR1 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 10, 2026

¿Cuándo se hace el registro de calificaciones?

Antes de comunicar los resultados a las familias, el calendario contempla el viernes 13 de noviembre como un día clave.

En esa fecha, marcada con un cuadro azul, los maestros realizan el registro de calificaciones en la plataforma del sistema educativo, dejando todo listo para la posterior descarga o entrega física de las boletas.

¿Cuándo hay Consejo Técnico Escolar en noviembre?

Después de la entrega de evaluaciones, los planteles tendrán su habitual sesión de Consejo Técnico Escolar.

El calendario marca el viernes 27 de noviembre como día de reunión para el personal docente, por lo que los alumnos no asistirán a clases ese día, formando el segundo fin de semana largo del mes.

¿Cuándo no hay clases en noviembre?

Antes del periodo de evaluaciones, los estudiantes tendrán una suspensión de labores docentes el lunes 16 de noviembre con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Esta fecha se suma como un día de descanso obligatorio previo a las actividades administrativas de cierre de periodo.

🎄📚 Ya hay fecha para las vacaciones de invierno: la SEP estableció que el último día de clases será el viernes 18 de diciembre de 2026. El descanso comenzará el lunes 21 y terminará el jueves 7 de enero de 2027https://t.co/IrJoBZJHCq — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 8, 2026

¿Cuándo inician las vacaciones de invierno 2026?

Una vez concluida la entrega de calificaciones y el consejo técnico de noviembre, las escuelas se alistarán para el periodo vacacional de fin de año.

Las vacaciones de invierno están programadas para iniciar formalmente el lunes 21 de diciembre de 2026, dando varios días de descanso a los alumnos antes de retomar las aulas en enero.