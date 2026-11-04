¿Qué pasará con Trump? Así cambiarían sus últimos 2 años de gobierno con el nuevo Congreso de Estados Unidos

El presidente Donald Trump podría enfrentar un escenario político distinto durante los últimos dos años de su mandato, dependiendo de cómo se integre el nuevo Congreso tras las Elecciones intermedias de Estados Unidos 2026

El avance de los demócratas en la Cámara de Representantes, modificaría el equilibrio de poder en Washington y bajo este escenario, Trump tendría que negociar con sus opositores para impulsar su agenda legislativa.

¿Cómo sería el mandato de Trump con el nuevo Congreso?

La manera en que actuará Trump, depende de qué partido consiga la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado.

Si los republicanos conservan el control de ambas cámaras, Trump tendría mayores posibilidades de avanzar su agenda legislativa, conseguir respaldo para sus iniciativas y facilitar la elección de jueces.

En cambio, si los demócratas controlan las dos cámaras, el Congreso tendría más herramientas para frenar proyectos legislativos de Trump, revisar las acciones de su administración y cuestionar el presupuesto.

Señor veto: lo que podría hacer Trump ante un Congreso opositor

Una de las principales herramientas que conservaría Donald Trump, incluso si los demócratas consiguen el control del Congreso, es el veto presidencial.

El presidente puede rechazar un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado, según lo que establece el Artículo I, Sección 7, de la Constitución de Estados Unidos.

En un escenario alterno, si el Congreso aprueba un proyecto, el mandatario tiene 10 días para firmarlo o devolverlo al Congreso con sus objeciones.

Si Trump decide vetarlo, la iniciativa no entra en vigor. Sin embargo, los legisladores pueden intentar anular su decisión mediante una votación en la que se necesitan dos tercios de los votos en ambas cámaras.

El republicano, ya ha advertido que recurrirá a esta facultad si los demócratas consiguen el control del Congreso en las elecciones intermedias.

Resultados de las elecciones intermedias 2026 en Estados Unidos

En estas elecciones del 3 de noviembre se definieron los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 puestos del Senado, el cual se renueva cada 6 años.

Para ganar la mayoría en la Cámara Baja se necesitan 218 escaños de los 435 disponibles. Mientras que para controlar la Cámara de Senadores se necesitan 51 escaños.

Hasta el momento, las encuestas apuntan a que la ola azul podría avanzar en el Congreso, un resultado clave para las elecciones de Estados Unidos en 2028, donde se eligirá al presidente, vicepresidente y la Cámara de Representantes.

