Integrantes del gremio periodístico de Acapulco, Guerrero, se manifestaron sobre la avenida Costera Miguel Alemán para demandar el esclarecimiento y justicia tras el homicidio del comunicador Eduardo Flores Salado, perpetrado la noche del pasado sábado 14 de noviembre. Durante la movilización en la principal arteria turística del puerto, reporteros y trabajadores de los medios de comunicación exigieron a las autoridades estatales que el crimen no quede impune y que se agoten todas las líneas de investigación vinculadas con su labor informativa.

De acuerdo con los reportes oficiales de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, el cuerpo del periodista, quien colaboraba en el medio local Enfoque Informativo cubriendo temas generales en el municipio de Acapulco de Juárez, fue localizado sin vida la noche del sábado con aparentes signos de estrangulamiento. Tras el hallazgo, la institución ministerial abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado en agravio de Eduardo “N”, mientras el gremio local reiteró su llamado para garantizar condiciones de seguridad en el ejercicio periodístico.

🚨 Periodistas de Acapulco protestaron en la costera Miguel Alemán para exigir justicia por el asesinato del periodista Eduardo Flores, ocurrido la noche del sábado. pic.twitter.com/pWJe7wexDH — Irving (@IrvingPineda) November 16, 2026

Periodistas asesinados en México durante 2026

El homicidio de Eduardo Flores Salado ocurre en un año marcado por agresiones letales contra comunicadores en distintas entidades del país, de acuerdo con el recuento documentado por Azteca Noticias y el monitoreo de organizaciones defensoras de la libertad de expresión como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras (RSF), que contabilizan entre ocho y nueve periodistas asesinados en lo que va de 2026:

Carlos Castro (Veracruz): Asesinado en un ataque directo la tarde del 8 de enero en un restaurante de Poza Rica, municipio donde cubría información policiaca.

Asesinado en un ataque directo la tarde del 8 de enero en un restaurante de Poza Rica, municipio donde cubría información policiaca. Luis Ángel López Valdez (Veracruz): Reportero del diario Vanguardia , atacado a balazos durante la madrugada del 11 de junio en la colonia Cazones de Poza Rica.

Reportero del diario , atacado a balazos durante la madrugada del 11 de junio en la colonia Cazones de Poza Rica. Roxana Guzmán (Veracruz): Privada de la libertad en su domicilio de Nanchital el 2 de junio y localizada sin vida el 3 de julio, según confirmó la Fiscalía estatal.

Privada de la libertad en su domicilio de Nanchital el 2 de junio y localizada sin vida el 3 de julio, según confirmó la Fiscalía estatal. Manuel Alejandro Moreno Serna, “Alex Serna” (Guerrero): Comunicador medioambiental reportado como desaparecido el 20 de junio en Zihuatanejo y hallado sin vida el 3 de julio.

Comunicador medioambiental reportado como desaparecido el 20 de junio en Zihuatanejo y hallado sin vida el 3 de julio. Josué Martínez Contreras (Puebla): Director del medio Noticias San Martín Texmelucan , asesinado la mañana del 16 de julio en la colonia San Lucas Atoyatenco.

Director del medio , asesinado la mañana del 16 de julio en la colonia San Lucas Atoyatenco. Francisco Alejandro Leyva Aguilar (Oaxaca): Exdirector de la CORTV y columnista, atacado a balazos el 22 de julio en un establecimiento de San Pablo Etla.

Exdirector de la CORTV y columnista, atacado a balazos el 22 de julio en un establecimiento de San Pablo Etla. Eduardo Flores Salado (Guerrero): Colaborador de Enfoque Informativo, localizado sin vida la noche del 14 de noviembre en Acapulco de Juárez.

Con estas movilizaciones en el puerto guerrerense, el gremio periodístico insistió en la urgencia de que las fiscalías locales y federales ofrezcan resultados concretos en las investigaciones abiertas durante el año, señalando que la falta de sanciones contra los responsables perpetúa el riesgo para quienes ejercen la labor informativa en las regiones más violentas del país.